Canva heeft onlangs zijn concurrentiepositie ten opzichte van Adobe verstevigd met de overname van de Britse creative softwaresuite Affinity. De overname moet volgens Canva het laatste puzzelstukje zijn in diens portfolio.

Met de overname van Affinity, eigenlijk van het hele achterliggende Britse bedrijf Serif, krijgt Canva een creatieve softwaresuite in handen voor fotobewerking, illustreren en publiceren. De softwaresuite bestaat uit de tools Affinity Designer, Affinity Photo en Affinity Publisher. De software is vooral populair bij eindgebruikers van Apple-computers.

Eenvoudige betaalbare software

Canva denkt dat ze met de overname professionele ontwerpsoftware intuïtief, betaalbaar, snel en eenvoudig kan aanbieden. Ontwerpers en andere creatievelingen zouden hiermee toegang krijgen tot alle software die zij nodig hebben tegen een betaalbare prijs en zonder de complexiteit van traditionele ontwerptooling.

De Affinity-software wordt op termijn in de hele Canva-suite geïntegreerd.

Laatste puzzelstukje

Canva ziet de overname ook als het laatste puzzelstukje in een reeks van acquisities die het bedrijf een betere concurrentiepositie moet geven tegenover concurrent en marktleider Adobe.

Eerder al nam het Australische softwarebedrijf al andere (Europese) bedrijven over. Denk daarbij aan de AI-startup Kaleido.ai, Flourish, SmartMockups, SlidesCarnival en de (open source-) beeldbanken Pexels en Pixabay.

Hoeveel voor Affinity is betaald, is onbekend. In een gesprek met Bloomberg geeft medeoprichter en COO Cliff Obrecht van Canva aan dat de overname, via een mix van cash en aandelenruil, verschillende honderden miljoenen Britse Ponden heeft gekost.

