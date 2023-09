Adobe brengt de AI-tool Firefly naar alle diensten en maakt het tegelijk beschikbaar voor gebruikers wereldwijd. Daarnaast lanceert GenStudio, een oplossing die de volledige content supply chain voor bedrijven zal vereenvoudigen door middel van generatieve AI.

Firefly is beschikbaar in Photoshop, Premiere, After Effects en alle andere Adobe-apps. Gebruikers wereldwijd kunnen de AI-beeldgenerator vanaf heden benutten, de tool is beschikbaar in meer dan honderd talen. De algemene beschikbaarheid volgt op een testperiode van een half jaar. De tool zal nu automatisch aangeboden worden in Adobe Creative Cloud, Adobe Express en Adobe Experience Cloud.

Gebruikers krijgen afhankelijke van het abonnement waarop zij intekende 100 tot 3.000 credits per maand voor het creëren van AI-afbeeldingen via tekst, voor het generatief vullen, generatief uitbreiden en generatief wijzigen van kleuren. Gratis gebruikers kunnen maandelijks aanspraak maken op 25 credits. Eerder werd al bekend dat voor gratis gebruikers de functies van de tool beperkt zijn.Tot 1 november 2023 gelden deze limieten niet voor betalende gebruikers en kan er eindeloos met Firefly geëxperimenteerd worden.

Adobe GenStudio

Daarnaast maakt Adobe een nieuwe oplossing onmiddellijk beschikbaar voor enterprises. Het gaat om Adobe GenStudio, een oplossing die ondersteunt bij het vormgeven, creëren, produceren en opvolgen van een contentidee.

De oplossing combineert hiervoor verschillende AI-oplossingen van Adobe. De combinatie omvat Creative Cloud, Firefly, Express, AEM Assets en Workfront. Firefly en Express zorgen voor de snelle creatie van een idee, Workfront, AEM en Creative Cloud zorgen ervoor dat de creatie onmiddellijk doorstroomt naar alle creatieve afdelingen van het bedrijf, zodat ook zij met het idee aan de slag kunnen. Adobe Experience Cloud zorgt tot slot voor de verspreiding van de creatie in het gewenste formaat en houdt bij hoe de creatie scoort bij het publiek. GenStudio speelt verder in op de wensen en stijl van je bedrijf door de koppeling van bedrijfsdata.

