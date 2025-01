Ctrl+B maakt tekst niet meer vet in Microsoft Word, zo los je het op

Sinds een update in november werkt de oorspronkelijke shortcut voor vetgedrukte tekst in Word niet meer. Ctrl+B levert nu het effect op van Ctrl+N, ofwel het creëren van een nieuw document.

Hoewel er elders is gemeld dat Microsoft opzettelijk deze wijziging heeft doorgevoerd, is dat niet het geval. Op de supportpagina van het bedrijf staat dat de veranderde shortcut binnen Word voor vetgedrukte tekst sinds versie 2410 is veranderd. Momenteel raadt Microsoft aan om de toetsencombinatie handmatig aan te passen. Vanzelfsprekend kunnen gebruikers ook andere combinaties kiezen.

Dit kan via Bestandsopties > Lint aanpassen > Sneltoetsen aanpassen > Start-tabblad > Vet om vervolgens op Ctrl+B te drukken en af te sluiten met ‘Toewijzen’. Mogelijk zal een nieuwe versie van Word deze onbedoelde wijziging ongedaan maken en Ctrl+B in ere herstellen, waardoor deze handeling niet meer nodig is.

Nieuw document

De toetsencombinatie Ctrl+N werkt zoals gezegd nu anders. Zonder gebruikerswijziging is dit nu de optie om tekst vetgedrukt te maken. Echter is de oorspronkelijke feature om een nieuw document op te starten nu niet meer voorzien van een standaard toetsencombinatie, totdat Microsoft de bug heeft opgelost. Gebruikers kunnen ook in dit geval de combinatie handmatig invoeren om de mogelijkheid terug te krijgen zonder op het icoontje voor een nieuw document te klikken.

