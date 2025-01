Kubernetes Emissions Insights Tool beschikbaar als open source

Aknostic kondigt aan dat hun tool KEIT (Kubernetes Emissions Insights Tool) nu volledig open source beschikbaar is. Ontwikkelaars en bedrijven kunnen de tool gebruiken om inzicht te krijgen in de koolstofuitstoot van hun Kubernetes-clusters.

KEIT is een tool ontworpen om de milieu-impact van software op Kubernetes-clusters te meten en beheren. Door gegevens te verzamelen over energieverbruik, hardware-impact en elektriciteitsbronnen, geeft KEIT inzicht in de totale koolstofuitstoot van een systeem. Hiermee stelt de tool bedrijven en ontwikkelaars in staat om duurzamer te werken en efficiëntere keuzes te maken.

Groot aantal bronnen

KEIT combineert data uit zeven bronnen om een nauwkeurig overzicht te bieden. Allereerst is dat Kepler, voor het schatten van de energie die de software gebruikt. Electricity Maps is de bron voor het bepalen van de koolstofintensiteit van elektriciteit. Om Electricity Maps-gegevens in te laden gebruikt men de tool grid-intensity-go’s Prometheus exporter.

Boavizta API zet men in voor het ophalen van data over de hardware-emissies en Prometheus Group voor het verzamelen en opslaan van de gegevens. Met Grafana Labs viualiseert Aknostic de emissiedata. Metrics Server, ten slotte, wordt ingezet voor informatie over resourcegebruik in Kuybernetes.

Door deze technologieën samen te brengen, biedt KEIT een uitgebreid overzicht van de emissies van Kubernetes-gebaseerde systemen.

Gratis tool

KEIT is gratis beschikbaar via GitHub. Ontwikkelaars kunnen de tool downloaden, implementeren en aanpassen aan hun specifieke behoeften. Met de open-source aanpak hoopt Aknostic de adoptie van duurzame technologieën in de software-industrie te versnellen.