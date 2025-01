Microsoft stopt met het synchroniseren van driver updates via WSUS

Microsoft heeft recent opnieuw benadrukt dat het per 18 april van dit jaar stopt met de Windows Server Update Services (WSUS)-dienst voor het synchroniseren van driverupdates. Dit besluit is genomen omdat de meeste eindgebruikers inmiddels zijn overgestapt op andere diensten.

Van tijd tot tijd verwijdert Microsoft bepaalde functies in Windows die als overbodig worden beschouwd of aan vernieuwing toe zijn. Onlangs waarschuwde het bedrijf opnieuw voor het stopzetten van een Windows-functie op korte termijn: de WSUS-dienst voor het synchroniseren van driverupdates.

Stopzetting per 18 april

Per 18 april van dit jaar stopt WSUS, en gebruikers kunnen dan geen updates meer via deze dienst synchroniseren. Al in juni vorig jaar was aangekondigd dat deze dienst zou worden beëindigd.

De reden voor het schrappen van WSUS is de afname in gebruik. Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat veel bedrijven inmiddels overstappen naar modernere methoden voor het updaten van drivers.

Slechts 34 procent van de onderzochte bedrijven gaf aan WSUS nog te gebruiken, maar de meerderheid daarvan is al bezig met de implementatie van alternatieve oplossingen. Hierdoor ondervinden de meeste gebruikers geen problemen door het stopzetten van de dienst. Slechts 8 procent van de ondervraagden gaf aan dat de beëindiging voor hen problematisch is.

Driverupdates blijven beschikbaar via de Windows Update Catalog. Voor on-premisegebruik moeten deze echter via alternatieve oplossingen worden toegepast.

Een mogelijke vervanging voor WSUS is bijvoorbeeld Device Driver Packages. Gebruikers kunnen ook overstappen naar de cloudgebaseerde driverdiensten van Microsoft, zoals Microsoft Intune en Windows Autopatch.

Naast WSUS heeft Microsoft recent ook andere Windows-functies stopgezet of aangekondigd deze te beëindigen. Dit omvat onder meer DirectAccess, het NTLM-protocol en het verwijderen van een handige overzichtspagina voor Windows 10/11-thema’s.

