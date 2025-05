Microsoft pakt updateprobleem Windows 11 24H2 aan

Microsoft heeft een bekend probleem opgelost dat verhinderde dat Windows 11 24H2-feature-updates via Windows Server Update Services (WSUS) werden uitgerold na de installatie van de beveiligingsupdates van april 2025. Bedrijven kunnen nu gebruikmaken van Known Issue Rollback (KIR) om het probleem direct op te lossen, zonder te wachten op een algemene update via Windows Update.

Het probleem met de Windows 11 24H2-update via WSUS werd eind april door Microsoft bevestigd na meldingen op online platforms zoals Reddit en de eigen community-website van Microsoft. Getroffen gebruikers krijgen Windows Update Service (wuauserv) foutmeldingen met 0x80240069-codes wanneer ze proberen systemen bij te werken die draaien op Windows 11 23H2 of Windows 11 22H2.

Vooral zakelijke gebruikers getroffen

WSUS, dat bijna twintig jaar geleden werd geïntroduceerd als Software Update Services (SUS), is ontworpen om IT-beheerders te helpen bij het uitstellen, goedkeuren en plannen van updates voor Microsoft-producten in grote bedrijfsnetwerken. Met WSUS is het niet nodig dat endpoints zelf updates ophalen van Microsoft-servers.

Het probleem ontstond specifiek bij apparaten die de securityupdate van april 2025 hadden geïnstalleerd, die op 8 april werd uitgebracht (beginnend met KB5055528). Door het probleem wordt de download van Windows 11 24H2 niet gestart of niet voltooid.

Oplossing via Known Issue Rollback

Hoewel de fix nog niet via Windows Update naar alle klanten wordt uitgerold, rolt Microsoft deze nu automatisch uit via KIR naar alle enterprise-beheerde apparaten. Om het probleem op getroffen Windows-apparaten in bedrijfsomgevingen aan te pakken, moeten Windows-beheerders het Known Issue Rollback Group Policy installeren op getroffen endpoints met Windows 11 22H2 en 23H2.

Voor het implementeren van dit beleid kan de Group Policy Editor worden gebruikt om de Windows-versie te selecteren die je wilt aanpakken in het Local Computer Policy of het Domain policy op de domeincontroller. Na herstart van het betreffende apparaat wordt de group policy-instelling toegepast. Microsoft biedt aanvullende richtlijnen voor het implementeren en configureren van KIR Group Policies op de documentatiewebsite.

Tip: Windows 11 24H2 voor iedereen beschikbaar