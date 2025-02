Dell aast op miljardendeal met xAI

Volgens anonieme bronnen bevinden de onderhandelingen over een potentiële deal tussen Dell en xAI zich in een vergevorderd stadium. Ze waarschuwen echter dat de voorwaarden van de transactie nog kunnen veranderen.

Dit meldt persbureau Bloomberg. xAI, opgericht door Elon Musk in maart 2023, ontwikkelt een reeks taalmodellen onder de naam Grok. Deze LLM’s zijn beschikbaar via een chatbot en een API. Om de ontwikkeling te ondersteunen bouwde xAI een AI-geoptimaliseerde supercomputer genaamd Colossus in Memphis.

Het systeem werd afgelopen september operationeel met 100.000 grafische processors van Nvidia. Dell leverde tienduizenden met GPU’s uitgeruste servers die Colossus aandrijven. In december gaf de hardwarefabrikant aan te hopen een onevenredig groot aandeel van de GPU-servers te leveren die xAI in de toekomst aan Colossus zal toevoegen.

Eén miljoen chips

Na een financieringsronde van $6 miljard in december kondigde xAI aan dat het van plan is het aantal GPU’s in Colossus te verdubbelen naar 200.000 chips. Het uiteindelijke doel van het bedrijf is om dat aantal te laten groeien tot één miljoen.

Volgens Bloomberg zijn de servers die Dell onder de mogelijke deal aan xAI zou leveren gebaseerd op Nvidia’s GB200-ontwerp. Dit systeem bevat 36 GB200 Grace Blackwell Superchips van de chipfabrikant. Elke processor beschikt over één Grace CPU en twee Blackwell B200 GPU’s.

De Grace CPU heeft 72 cores met een kloksnelheid van 3,2 gigahertz. Deze cores zijn gebaseerd op Arm’s Neoverse V2-ontwerp, dat is geoptimaliseerd voor gebruik in datacenters.

Nieuwste GPU van Nvidia

De Blackwell B200 GPU, het andere onderdeel van de GB200 Grace Blackwell Superchip, is Nvidia’s nieuwste en krachtigste GPU. De chip bevat 208 miljard transistors, geproduceerd met het vier-nanometerproces van TSMC. De GPU slaat AI-modelgegevens op in een ingebouwd VRAM-geheugen van 192 gigabyte.

De CPU en de twee GPU’s in elke GB200 Grace Blackwell Superchip zijn met elkaar verbonden via Nvidia-C2C-technologie. Dit systeem kan gegevens overdragen met snelheden tot 900 gigabit per seconde. Dat is zeven keer sneller dan PCIe 5, de gangbare industriestandaard voor chipverbindingen.

Een ander belangrijk voordeel van Nvidia-C2C is geheugencoherentie. Deze functie vermindert de noodzaak om gegevens tussen de CPU’s en GPU’s te kopiëren, wat de verwerking versnelt en het configureren van de hardware eenvoudiger maakt.

De 36 GB200 Grace Blackwell Superchips in het GB200-systeem, de server die centraal staat in Dell’s mogelijke deal met xAI, zijn opgeslagen in 16 rekken. Elk rek biedt tot 80 petaflops aan rekenkracht. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt afgevoerd via metalen platen die verbonden zijn met een vloeistofkoelsysteem.

Forse groei AI-serververkopen bij Dell

Naar verwachting zou Dell de servers later dit jaar aan xAI kunnen leveren. Analisten die Bloomberg citeert, schatten dat de AI-serververkopen van Dell in de 11 maanden tot januari 2026 zullen oplopen tot $14 miljard, een stijging van 40% ten opzichte van het voorgaande jaar. Na het nieuws stegen de aandelen van Dell vandaag met bijna 4%.