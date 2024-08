Microsoft rolt dit najaar de controversiële Windows Recall-functie uit

Microsoft wil vanaf oktober de pauzeknop op de uitrol van Recall loslaten. De AI-functie werd al uitgebreid en negatief besproken, doordat het de privacy en de veiligheid van persoonlijke data in gevaar kan brengen.

Recall komt vanaf oktober 2024 naar Windows 11-toestellen. De functie zal op dat moment beschikbaar worden voor een groep deelnemers aan het Insiders-programma.

Wijzigingen onduidelijk

Eerder was het plan de functie beschikbaar te maken op CoPilot+-pc’s, net als op de nieuwe Surface-laptops met een Snapdragon X Elite. Dat ging door protest van gebruikers niet door. Vervolgens opperde Microsoft het plan de functie eerst uit te rollen naar Windows Insiders, nadat het intern wat zou sleutelen aan de functie.

Het sleutelen lijkt nu voorbij. Microsoft geeft aan dat het er alles aan doet Recall “betrouwbaar en veilig” uit te rollen. De specificaties over de aanpassingen houdt het bedrijf echter nog achter de hand. “Beveiliging blijft onze topprioriteit en wanneer Recall in oktober beschikbaar is voor Windows Insiders, zullen we een blog publiceren met meer details”, luidt de mededeling.

Enkele dagen voor de eerder aangekondigde datum van de uitrol, werden wel enkele aankomende wijzigingen gedeeld. Dat omvatte extra security-maatregelen, waaronder de toevoeging van een authenticatie-methode voor het gebruiken van de Recall-functie.

Wat is Recall?

Ter opfrissing, Recall is een AI-functie die altijd actief is en voortdurend screenshots maakt van de activiteiten die op een pc worden uitgevoerd. Deze beelden houdt de pc allemaal, na een omzetting naar tekst-formaat. Het toestel kan alle opgeslagen informatie vervolgens doorzoeken, op vraag van de gebruiker. Stel dat je een bestand hebt opgeslagen maar je weet niet meer in welke map je deze hebt gezet, welke bewerking je precies hebt gedaan aan een afbeelding, of hoe laat je een hotelreservering maakte in je browser, dan kan je dit opvragen in het fotografisch geheugen van je pc.

