ServiceNow versterkt CRM-positie met overname Logik.ai

ServiceNow heeft de overname van Logik.ai aangekondigd, een aanbieder van AI-gestuurde Configure, Price, Quote (CPQ)-oplossingen. Deze overname versterkt ServiceNow’s groeiende CRM-positie en stelt verkooporganisaties in staat om deals sneller af te ronden. Verder verhoogt het de productiviteit en zorgt het voor efficiënter werken.

De overname van Logik.ai past binnen ServiceNow’s strategie om meer voet aan de grond te krijgen in de CRM-markt. Het bedrijf richt zich specifiek op het verbeteren van Sales and Order Management (SOM). Dit is het kritieke proces dat de levenscyclus beheert van leads, en offertes tot orderplaatsing, levering en verlengingen.

Bedrijven in diverse sectoren worstelen met ineffectieve verkoopprocessen door complexe productconfiguraties, inconsistente prijzen en foutgevoelige handmatige offertes. Verkoopteams verspillen waardevolle tijd aan het navigeren door spreadsheets, verouderde prijsmodellen en handmatige workflows.

AI-gestuurde verkoopprocessen

Logik.ai integreert AI in zijn moderne CPQ-oplossing om de volledige transactiecyclus te versnellen via een geavanceerde rules engine. Deze benadering zorgt voor snelheid, eenvoud en schaalbaarheid, terwijl het een hoogwaardige ervaring biedt voor zowel verkopers als kopers.

De overname sluit aan bij de recente focus van ServiceNow op AI-innovatie. Met de Xanadu-release introduceerde ServiceNow vorig jaar honderden nieuwe AI-features binnen het Now-platform. Het bedrijf bevestigde toen ook zijn plannen om te investeren in Agentic AI. Dit sluit naadloos aan bij de intelligente automatiseringsmogelijkheden die Logik.ai biedt.

“ServiceNow zet zich in om robuuste CRM-tools aan te bieden. De CPQ-markt evolueert, en Logik.ai loopt voorop met een eenvoudige door AI aangedreven verkoopervaring via verschillende kanalen. Door Logik.ai’s toonaangevende verkoop- en commerciële oplossing aan ons CRM-aanbod toe te voegen, verbetert ServiceNow de mogelijkheden om te verkopen, leveren en service te bieden binnen één enkel platform,” aldus John Ball, EVP en GM van CRM & Industry Workflows bij ServiceNow.

Naadloze ervaring voor stakeholders

De oplossing, die al integreert met bijna 50 technologiepartners waaronder ServiceNow, zal naadloos verbinden met ServiceNow’s Customer Service Management en Sales and Order Management-oplossingen. Dit stroomlijnt complexe verkoopprocessen. Tegelijkertijd ontsluit het efficiëntere selfservice-mogelijkheden voor klanten en partners.

Deze ontwikkeling past in de bredere trend waarbij AI customer service transformeert. Zoals experts van onder andere ServiceNow onlangs bespraken, wordt door AI-innovatie de traditionele scheiding tussen sales en support steeds vager. Support wordt steeds meer een verkoopkanaal.

Toekomst ServiceNow CRM

ServiceNow’s CRM-aanbod richt zich op de volledige klantervaring. Van verkoop en service tot orderbeheer, fulfillment, verlengingen en upsells. Het onlangs aangekondigde Yokohama versterkt de CRM & Industry Workflows-divisie verder. Dit gebeurt met functies zoals selfservice-commerce portals, Contact Center as a Service-integraties en AI-agents specifiek ontworpen voor CRM-use cases.

De financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt. Eerder dit jaar nam ServiceNow Moveworks over voor 2,85 miljard dollar. Dit geeft aan dat het bedrijf serieuze investeringen doet om zijn positie in de markt als AI-platform te versterken.