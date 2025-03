Musk vangt bot bij rechter over commerciële herstructurering OpenAI

Elon Musk is er niet in geslaagd via de rechter de commerciële herstructurering van OpenAI tijdelijk te doen stoppen. Dit vanwege gebrek aan voldoende bewijs.

Elon Musk is het weer niet gelukt OpenAI te dwarsbomen. Eerder probeerde hij dit met een overnamebod, maar het bod van 97,4 miljard dollar werd afgewezen. Nu steekt een rechter een stokje voor het tijdelijk onderbreken van het herstructureringsproces binnen OpenAI naar een commerciële onderneming, schrijft Bloomberg.

Aanklacht van Musk

In de rechtszaak die de excentrieke techondernemer had aangespannen beschuldige Musk OpenAI ervan afspraken niet na te komen die waren gemaakt toen hij in 2015 hielp het bedrijf op te richten. Vooral rondom het fungeren als een non-profitorganisatie. OpenAI zou deze afspraken niet zijn nagekomen in 2019 toen het van Microsoft een investering van miljarden dollars accepteerde. In datzelfde jaar was Musk opgestapt uit het bestuur van de AI-ontwikkelaar.

Oordeel rechter

In haar vonnis ging de Amerikaanse rechter niet mee in de bewering van de techondernemer. Volgens haar leverde Musk voor zijn aantijgingen niet voldoende bewijs. Wel heeft zij, gezien het publieke belang, besloten dat Elon Musk OpenAI voor de rechter mag slepen voor de klacht dat het herstructureringsproces onwettig is.

Intussen blijft OpenAI gewoon extra kapitaal zoeken om zijn transitieproces verder vorm te geven. De AI-ontwikkelaar zou daarbij streven naar een bedrijfswaarde van 300 miljard dollar. Onder meer Softbank zou interesse hebben in deze investeringen en daarvoor tientallen miljarden dollar voor willen vrijmaken. Hiermee zou Softbank de grootste investeerder in OpenAI worden.

