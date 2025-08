Google lanceert Gemini 2.5 Deep Think voor complexe AI-redeneertaken

Wie maandelijks 250 dollar per maand betaalt voor het Gemini Ultra-abonnement, kan nu gebruikmaken van Gemini 2.5 Deep Think. Het zogeheten multi-agent AI-model moet complexe problemen oplossen door meerdere denkprocessen tegelijk in te zetten.

Google DeepMind rolt vanaf deze vrijdag Gemini 2.5 Deep Think uit naar fors betalende gebruikers. Het model kost 250 dollar per maand via het Ultra-abonnement. Het systeem werkt anders dan traditionele AI-modellen door meerdere AI-agents parallel in te zetten op één vraag.

Deze aanpak vereist veel meer rekenkracht, maar levert volgens Google aanzienlijk betere resultaten. Het bedrijf demonstreerde dit door een gouden medaille te winnen op de International Math Olympiad met een variant van het model. Die versie heeft uren nodig voor complexe berekeningen, niet de seconden of minuten van gewone AI-modellen.

Google claimt dat Gemini 2.5 Deep Think de concurrentie achter zich laat. Op de Humanity’s Last Exam scoort het model 34,8 procent zonder tools. xAI’s Grok 4 haalt 25,4 procent en OpenAI’s o3 blijft steken op 20,3 procent. Bij programmeeruitdagingen is het verschil nog groter. Gemini 2.5 Deep Think behaalt 87,6 procent op LiveCodeBench6. Grok 4 komt tot 79 procent en o3 tot 72 procent.

Multi-agents

Meerdere AI-spelers experimenteren met multi-agent systemen. Elon Musk’s xAI lanceerde recent Grok 4 Heavy, eveneens gebaseerd op deze aanpak. Ook OpenAI zou met het vermoedelijke GPT-5 gebruikmaken van een multi-agent model. Anthropics Research agent werkt eveneens met meerdere AI-componenten voor grondige onderzoeksrapporten. De hogere kosten houden deze systemen voorlopig beperkt tot dure abonnementen. Dat is ook niet zo gek: een enkele multi-agent opdracht is feitelijk een optelsom van opdrachten in parallel.

Google plant de komende weken verdere tests via de Gemini API. Het bedrijf wil ontdekken hoe ontwikkelaars en ondernemingen het multi-agent systeem kunnen benutten voor praktische toepassingen.