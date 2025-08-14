Gemini krijgt tijdelijke chats en uitgebreidere personalisatie

Google heeft nieuwe functies toegevoegd aan de Gemini-app, waarmee de AI-assistent gebruikers beter kan leren kennen en meer opties biedt voor databeheer.Â

De belangrijkste toevoegingen zijn een functie om eerdere gesprekken te gebruiken voor personalisatie en een optie voor tijdelijke, niet-opgeslagen chats.

De nieuwe instelling voor persoonlijke context laat Gemini details uit eerdere gesprekken onthouden. Daardoor kan de assistent bijvoorbeeld aanbevelingen doen die aansluiten op eerder besproken boeken, strips of video-ideeÃ«n.Â

Volgens Google moet dit leiden tot natuurlijkere en relevantere antwoorden. De functie kan echter ook meer inzicht geven in gebruikersvoorkeuren dan sommigen misschien willen delen. De instelling staat standaard aan en wordt eerst uitgerold in het 2.5 Pro-model in enkele landen. Later volgt uitbreiding naar andere modellen en regioâ€™s. Gebruikers kunnen de optie zelf uitschakelen via het instellingenmenu.

Tijdelijke chats voor anoniem gebruik

De tijdelijke chatfunctie is bedoeld voor losse gesprekken die niet worden opgeslagen in de chatgeschiedenis en niet worden gebruikt voor het trainen van de AI-modellen. Google bewaart deze gesprekken maximaal 72 uur, uitsluitend om de interactie af te ronden en eventuele feedback te verwerken. Dit kan nuttig zijn voor wie de assistent wil gebruiken voor gevoelige of experimentele vragen zonder dat deze blijvend invloed hebben op toekomstige antwoorden.

Naast deze nieuwe functies verandert Google ook de manier waarop geÃ¼ploade bestanden en fotoâ€™s worden behandeld. De huidige instelling Gemini Apps-activiteit krijgt de nieuwe naam Activiteit bewaren. Als deze aanstaat, kan een selectie van toekomstige uploads worden gebruikt om Google-diensten te verbeteren. Wie dat niet wil, kan de functie uitschakelen of uitsluitend tijdelijke chats gebruiken. Verder is er een nieuwe schakelaar waarmee gebruikers bepalen of audio, video en gedeelde schermen via Gemini Live worden gebruikt voor productverbetering. Deze staat standaard uit.

Met deze wijzigingen lijkt Google de balans te willen vinden tussen een gepersonaliseerde AI-ervaring en meer keuzevrijheid over datagebruik. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat gebruikers via het Privacycentrum van Gemini Apps de controle houden. Voor privacybewuste gebruikers blijft echter de vraag in hoeverre standaard ingeschakelde functies daadwerkelijk in lijn zijn met hun verwachtingen over dataverwerking.

In april kondigde OpenAI een vergelijkbare functie aan voor ChatGPT, namelijk Memories.Â