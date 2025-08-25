Europa’s open source-strategie hapert ondanks brede adoptie

Terwijl open source software steeds breder wordt geadopteerd in Europa, ontbreekt het aan strategische visie en leiderschap. Een nieuw rapport van de Linux Foundation toont aan dat Europese organisaties de kans missen om digital sovereignty te realiseren.

De adoptiepercentages van open source in Europa zijn indrukwekkend: 64 procent bij besturingssystemen, 55 procent bij cloud en containers, 54 procent bij web- en applicatieontwikkeling en 41 procent bij AI en machine learning.

Toch onthult het 2025 World of Open Source Europe Report een zorgwekkende kloof. Slechts 34 procent van de Europese organisaties implementeert formele open source-strategieÃ«n, onder het wereldwijde gemiddelde van 37 procent. Ook het aantal Open Source Program Offices blijft met 22 procent achter bij het wereldwijde cijfer van 28 procent.

Door het veranderende geopolitieke landschap heeft open source voor Europese overheden een transformatie ondergaan van technische overweging naar strategische hefboom voor digitale soevereiniteit. Meer dan de helft (52 procent) van de respondenten vindt overheidsadoptie van open source een prioriteit.

Sommige experts bepleiten zelfs een EU-niveau Sovereign Tech Agency die het onderhoud van kritieke open source-software zou financieren. De recente aanpassingen van de Cyber Resiliency Act en de AI Act tonen het belang van proactieve belangenbehartiging.

C-level executives herkennen de waarde niet

Een opmerkelijke bevinding in het rapport is de kloof tussen management en uitvoerders. Waar 86 procent van de niet-C-level medewerkers de waarde van open source voor toekomstige ontwikkeling erkent, is dit percentage bij topmanagers slechts 62 procent.

“De responses in de survey laten duidelijk zien dat Europa’s open source-ecosysteem rijk is aan talent en technische adoptie, maar nog steeds aan het rijpen is wat strategische betrokkenheid betreft”, stelt Hilary Carter, senior vice president of research bij de Linux Foundation.

Daarnaast gelooft 75 procent dat OSS-ontwikkeling leidt tot hogere softwarekwaliteit, 69 procent ziet verhoogde concurrentiekracht en 63 procent ervaart hogere productiviteit. Andere voordelen zijn verminderde vendor lock-in (62 procent) en lagere eigendomskosten (58 procent).

Maar liefst 56 procent erkent dat de voordelen de kosten overtreffen, en 58 procent verwacht dat innovatie het meest zal profiteren van OSS-investeringen. Specifiek zet 38 procent in op OSS voor AI en machine learning.

