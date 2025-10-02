Microsoft krijgt nieuwe CEO

Microsoft voert belangrijke wijzigingen door aan de top. Satya Nadella gaat een aantal van zijn kerntaken als CEO overdragen aan de nieuwe functie CEO van de commercial business, die Judson Althoff in zal gaan vullen. Nadella krijgt hiermee meer tijd om in te spelen op AI, zo is het idee.

Door deze herstructurering kunnen engineering leaders en Nadella zich concentreren op de hoogste technische ambities. Dit omvat datacenter-uitbreiding, systeemarchitectuur, AI-wetenschap en productinnovatie.

Nadella benadrukt dat dit “geen evolutie is, maar een heruitvinding voor zowel medewerkers als Microsoft zelf”. Elk teamlid moet nieuwe vaardigheden ontwikkelen en nieuwe werkwijzen omarmen om innovatie door de hele stack te stimuleren.

Nieuwe rol voor bewezen kracht

Judson Althoff krijgt een uitgebreide functie als CEO van Microsoft’s commercial business. De afgelopen negen jaar leidde hij de wereldwijde sales-organisatie en ontwierp hij Microsoft Customer and Partner Solutions (MCAPS). Volgens Nadella is MCAPS uitgegroeid tot de belangrijkste groeimotor van het bedrijf.

Althoff gaat een nieuw commercial leadership team leiden dat verantwoordelijkheid deelt voor productstrategie, go-to-market readiness en sales-activiteiten. De nieuwe structuur moet zorgen voor de uitvoeringsexcellentie die klanten verwachten.

Operations dichter bij de klant

Judson Althoff

“We zijn in het midden van een tectonische AI-platformverschuiving”, stelt Nadella in een interne communicatie. Het bedrijf moet volgens hem zowel de huidige commerciële activiteiten beheren als de nieuwe AI-grens opbouwen.

De reorganisatie brengt marketing, operations en engineering samen onder één dak. Takeshi Numoto en zijn marketingteam gaan rapporteren aan Althoff, terwijl Numoto tegelijkertijd verbonden blijft met Nadella voor bedrijfsmodellen en corporate branding.

De operations-organisatie verhuist naar de commercial business om de feedback loop tussen klantbehoeften en service-levering te verkorten. Carolina Dybeck Happe blijft wel direct rapporteren aan Nadella vanwege haar rol in de bedrijfstransformatie.

