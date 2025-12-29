Overnamegolf ServiceNow baart Wall Street zorgen

ServiceNow heeft dit jaar minstens 12 miljard dollar uitgegeven aan overnames en investeringen. De grootste deal ooit was de overname van cybersecuritystartup Armis voor 7,75 miljard dollar vorige week. Beleggers vrezen dat het softwarebedrijf te veel leunt op deals voor groei, vooral omdat CEO Bill McDermott een reputatie op dit gebied heeft opgebouwd in zijn tijd bij SAP.

De overname van Armis past hoe dan ook bij wat ServiceNow aanbiedt. Toch zorgde de aankondiging voor verdere onrust op de beurs, waar ServiceNow al teleurstelde over het gehele jaar bekeekn. Haar aandelen waren al 18 procent gedaald dit jaar vóór het Armis-nieuws, waarna nog eens 12 procent aan marktwaarde verdampte.

Zorgen over omzetgroei

Wall Street is dus niet gelukkig, concludeert Bloomberg, dat verschillende analisten citeert. Matthew Hedberg, analist bij RBC Capital Markets, suggereert dat de overname gebruikt wordt om vertragende omzetgroei aan te jagen. Eén van de boemannen voor ServiceNow en andere partijen is dat klanten AI kunnen gebruiken om de functionaliteit van enterprise applicaties zelf te bouwen. We zijn daar zelf erg sceptisch over, maar Klarna zaaide onrust door te stellen dat het er al in geslaagd zou zijn om Salesforce weg te trekken uit de eigen IT-stack. Sebastian Siemiatkowski, CEO van het bedrijf, gaf later echter toe dat hij niet verwacht dat andere bedrijven die zet tevens zouden doen. Het is niet alsof een LLM de tooling van een CRM kan vervangen; Siematkowski legde uit dat het een complexere stack is die Klarna zelf heeft gebouwd. Complexere en oudere ondernemingen dan Klarna, dat in feite één zeer doelgerichte toepassing heeft binnen fintech, zullen niet zo gauw afscheid kunnen nemen van vertrouwde enterprise applicaties. Alleen al een migratie van de ene partij naar de andere kost veelal jaren.

Terug naar ServiceNow: haar deel deal voor Armis volgde een week na de overname van Moveworks voor 2,8 miljard dollar. Enkele maanden eerder investeerde ServiceNow 750 miljoen dollar in contactcentersoftware-aanbieder Genesys. Zes andere deals dit jaar kwamen zonder prijskaartje. Zo is het beeld duidelijk: McDermott houdt (weer) van overnames, oftewel inorganische groei.

McDermotts SAP-verleden

Voordat McDermott in 2019 bij ServiceNow aantrad, leidde hij SAP naar haar grootste overnames ooit. Dit ondanks het feit dat hij juist afstand deed van dergelijke wensen. Hij vertelde CNBC in 2018 bijvoorbeeld dat grote overnames niet op de planning stonden, maar kondigde maanden later een deal van 8 miljard dollar aan voor Qualtrics.

Een woordvoerder van ServiceNow noemt de vergelijking tussen beide periodes tegenover Bloomberg “apples to oranges“. In 2010 was er een race om geschaalde SaaS-bedrijven in de cloud te bouwen, stelde de woordvoerder, waarbij overnames een noodzakelijk gereedschap waren. Toen McDermott bij ServiceNow startte, verwachtten velen hoe dan ook grote deals. In plaats daarvan benadrukte hij organische groei zoals in 2023 en beloofde hij op dat pad te blijven. Ook ServiceNow-bestuurders gaven aan te kiezen voor kleinere “tuck-in” overnames die weinig integratiewerk vereisen. Denk daarbij aan startups die al grotendeels op ServiceNow gericht waren of een zeer domeinspecifieke technologie hadden ontwikkeld die geschikt was voor ITSM of gerelateerde zaken.

Déjà vu voor analisten

John DiFucci, analist bij Guggenheim, ervaart de grote deals van McDermott als “déjà vu”. Hij ziet de koopgolf eerder als een poging om vertragende omzetgroei anorganisch op te krikken dan als een slimme productintegratiestrategie.

ServiceNow verlengde recent McDermotts contract als CEO tot eind 2030. Onder zijn leiding verdrievoudigde de omzet bijna, mede door focus op AI en workflows. De vraag blijft of deze overnamestrategie ook in 2025 succesvol zal zijn.