AI dwingt softwarebedrijven tot een fundamentele herpositionering

De opkomst van AI betekent niet het einde van softwarebedrijven, maar markeert wel een kantelpunt voor de sector. Volgens ServiceNow COO Amit Zavery zal de software-industrie niet worden weggevaagd door AI, maar zullen alleen die bedrijven overleven die hun producten, architectuur en strategie daadwerkelijk aanpassen.

AI fungeert daarbij niet als los hulpmiddel, maar als structureel onderdeel van moderne softwareplatforms, legt Zavery uit aan Bloomberg Television.

De afgelopen jaren heeft het bedrijf AI diep geïntegreerd in zijn platform, wat heeft geleid tot sterke groei in AI-gerelateerde omzet. Die ontwikkeling onderstreept volgens Zavery dat AI vooral waarde creëert wanneer het wordt ingezet als onderdeel van bestaande bedrijfsprocessen en workflows. Softwareleveranciers die AI blijven positioneren als aparte functionaliteit of experiment, missen de kern van de transformatie. Voor klanten draait het niet om toegang tot modellen, maar om oplossingen die betrouwbaar, beheersbaar en schaalbaar zijn.

Die verschuiving stelt nieuwe eisen aan softwarebedrijven. Het simpelweg aanbieden van AI-functionaliteit is niet langer voldoende, zeker niet voor enterprise-klanten. Zonder ingebouwde beveiliging, compliance, auditing en controle ontstaat er onvoldoende vertrouwen om AI op grote schaal in te zetten. Volgens Zavery wordt juist hier het onderscheid gemaakt tussen leveranciers die blijven bestaan en partijen die achterop raken. AI vraagt om governance en zichtbaarheid, niet alleen om rekenkracht of slimme algoritmes.

Duidelijke herschikking

Deze ontwikkeling past in een breder patroon dat de sector eerder heeft gezien bij de overgang naar het web en later naar cloud computing. Ook toen verdwenen softwarebedrijven niet massaal, maar ontstond er wel een duidelijke herschikking. Leveranciers die hun technologie niet tijdig aanpasten, verloren relevantie, terwijl anderen groeiden door de nieuwe paradigma’s te omarmen. AI vormt nu een vergelijkbare test voor het aanpassingsvermogen van softwarebedrijven.

Volgens Zavery wordt de markt daardoor onvermijdelijk selectiever. Niet omdat AI alles automatiseert, maar omdat verschillen tussen softwareleveranciers zichtbaarder worden. Bedrijven die AI gebruiken om klanten daadwerkelijk te helpen transformeren, zullen AI ervaren als een versneller. Voor partijen die blijven steken in losse tools of beperkte implementaties, vergroot AI juist de druk. Consolidatie is daarbij geen doel, maar een logisch gevolg van uiteenlopende strategische keuzes.

Ook intern verandert de rol van software door AI. De focus verschuift van traditionele IT-oplossingen naar bredere ondersteuning van medewerkers en klanten. AI wordt ingezet om interacties te verbeteren, intenties beter te begrijpen en problemen sneller op te lossen, ongeacht of het gaat om IT, HR, finance of klantenservice. Daarmee verschuift AI van innovatieproject naar kerncomponent van dagelijkse bedrijfsvoering.

Een cruciale randvoorwaarde daarbij is security. Naarmate AI dieper verweven raakt met processen en data, neemt ook het belang van beveiliging toe. De sterke groei van AI-gerelateerde security-activiteiten laat zien dat vertrouwen en controle essentieel zijn voor duurzame adoptie. Softwarebedrijven die dit niet structureel meenemen in hun producten, zullen moeite hebben om grote organisaties te bedienen.

De boodschap aan de sector is daarmee helder. AI zal softwarebedrijven niet vervangen, maar dwingt hen wel tot fundamentele keuzes. Alleen leveranciers die AI volledig integreren in hun platform, met oog voor beheer, compliance en schaalbaarheid, blijven relevant. Voor de rest dreigt dezelfde uitkomst als bij eerdere technologische omwentelingen: niet omdat de sector verdwijnt, maar omdat stilstand geen optie meer is.