Workday koopt Pipedream en daarmee 3.000 integraties met externe apps

Met de overname van integratieplatform Pipedream zet Workday de deuren wagenwijd open voor externe applicaties. AI-agents krijgen dankzij 3.000 connectors toegang tot allerlei prominente zakelijke applicaties.

Eerder dit jaar kocht Workday al Flowise en kort daarna Sana. Met deze stappen bewees het bedrijf al dat het bedrijf de bouw en uitrol van AI-agents zoveel mogelijk wil bevorderen. Als beoogd “Agent System of Record” moet Workday al fungeren als het focale punt om op een veilige en compliant manier agents voor elke werknemer beschikbaar te stellen. Met Pipedream moet de stap naar applicaties als Asana, HubSpot, Jira, Recurly en Slack eenvoudig worden.

Workday haalt als voorbeeld aan dat agents kunnen bijdragen aan performance reviews van werknemers. Projecten in Jira of Asana en feedback uit Slack valt te koppelen zonder dat een manager in deze applicaties moet duiken voor deze informatie. Gezien de functionaliteit van Pipedream zijn er veel meer integraties te verzinnen, aangezien de integraties lopen met meer dan 2.700 apps en er ruim 10.000 vooraf gebouwde workflows klaar staan om gebruikt te worden.

Via Pipedream krijgen AI-agents in bredere zin de mogelijkheid workflows te starten, data op te halen en taken uit te voeren. Dit gebeurt zowel binnen Workday als in third-party systemen. Binnen Workday zelf zijn de mogelijkheden om agents te bouwen eveneens breed, wat een goede optelsom kan worden met het aanbod van Pipedream.

Lees door: Workday Build: Nieuw ontwikkelaarsplatform voor AI-oplossingen

Connectiviteit voor AI-agents

De overname is vandaag aangekondigd tijdens Workday Rising EMEA in Barcelona. Het bedrijf verwacht de transactie af te ronden in het vierde kwartaal van fiscaal jaar 2026, dat eindigt op 31 januari 2026.

Pipedream telt momenteel ruim 5.000 klanten en tienduizenden gebruikers. CEO Tod Sacerdoti ziet de deal als een kans om de eenvoud van zijn platform bij meer dan 11.000 organisaties wereldwijd te brengen. “We hebben Pipedream opgericht om mensen te helpen om sneller te werken en met minder complexiteit met AI,” aldus Sacerdoti.

Bredere strategie

Pipedreams community moet de snelheid verhogen waarmee nieuwe connectoren beschikbaar komen. Samen met de open-source community van Flowise zegt Workday zo in te zetten op open development. Zoals we eerder dit jaar al opmerkten is dit een stevige koerswijziging ten opzichte van eerdere jaren. Ooit stond het bekend als een ‘walled garden’ met weinig integraties. We spraken met Workday’s CEO Carl Eschenbach en CTO Peter Bailis tijdens Workday Rising in september over de nieuwe strategie van het bedrijf. Ook spraken we met de CEO over de fouten die zijn bedrijf in het verleden maakte in een ander artikel.

Kijk verder: Workday wil hét AI-platform worden: realistisch of te ambitieus?

De focus ligt op agents die een bedrijf begrijpen, beslissingen kunnen nemen en systemen kunnen verbinden waar werk daadwerkelijk gebeurt. Binnen Workday’s vertrouwde omgeving krijgen klanten de tools om custom agents te bouwen, ze te voorzien van de juiste context en ze te koppelen aan relevante systemen. Belangrijk daarbij is dat ze dus out-of-the-box compliant te zijn. Dankzij integraties met Okta en later Microsoft Entra ID kunnen agents naast werknemers voorzien worden van de juiste machtigingen en rechten.