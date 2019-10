AWS voegt instances met groot geheugen toe voor SAP-workloads

Amazon Web Services (AWS) heeft zijn aanbod van cloud-instances verder uitgebreid met twee bare-metal servers die gericht zijn op enterprises die SAP SE-applicaties gebruiken. De twee apparaten komen met behoorlijk wat geheugen.

De machines zijn onderdeel van de EC2 High Memory instance-familie die AWS vorig jaar lanceerde. De beide apparaten bevatten acht CPU’s van Intel met een 2,7 GHz basis kloksnelheid en samen 448 processing cores, schrijft Silicon Angle.

Het grote verschil tussen de twee instances zit hem in het alloceren van geheugen. De eerste optie, door AWS 18tv1.metal genoemd, bevat 18 tebibytes aan geheugen. De grotere 24tb1.metal komt met maar liefst 24 tebibytes. Dit vertaalt zich naar maar liefst 20 en 26 terabytes aan geheugen.

Dankzij de grote hoeveelheid RAM zijn de instances erg geschikt voor het draaien van de business management-applicaties van SAP, die door veel enterprises ingezet worden. Deze applicaties gebruiken een database genaamd HANA om data te verwerken. Die database gebruikt behoorlijk wat geheugen.

Meer bandbreedte

De twee machines zijn echter ook op andere fronten geüpdatet ten opzichte van de oudere leden van de EC2 High Memory-familie. Zo komen ze met vier keer meer netwerkbandbreedte.

Iedere server kan data versturen met een snelheid van maximaal 100 gigabit per seconde. Daardoor kunnen applicaties niet alleen meer informatie opnemen van externe systemen, maar dit ook sneller doen.

De instances worden in eerste instantie alleen beschikbaar in het AWS-datacenter in North Virginia. Later komen hier meer locaties bij.

Concurreren met Google

AWS concurreert met zijn nieuwe instances direct met Google, dat vorige maand twee instances geoptimaliseerd voor HANA introduceerde. Die instances komen met 5,8 en 11,7 terabytes aan geheugen.

De twee bedrijven strijden ook tegen Microsoft, dat ook HANA-geoptimaliseerde virtual machines heeft. Deze varianten komen met maximaal 24 TB aan geheugen.