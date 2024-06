SAP heeft tijdens Sapphire de nadruk gelegd op een groot aantal technologie-partnerships om de eigen AI-strategie mogelijk te maken. Daarmee lijkt het zijn les geleerd te hebben om niet alles zelf te willen ontwikkelen. Alle grote IT-spelers op AI-gebied staan op het partnership-lijstje van SAP.

Voor de zakelijke gebruiker is SAP een van zijn belangrijkste tools. Hierin moet een gebruiker vaak veel repetitieve handelingen uitvoeren of complexe processen vormgeven. Dit moet in de toekomst veel makkelijker worden met SAP Joule, de Copilot van SAP.

Om Joule de kennis, intelligentie en kracht te geven om een goede Copilot te zijn, heeft SAP hoogwaardige technologie nodig. Die technologie zouden ze in het verleden waarschijnlijk geprobeerd hebben om zelf te maken, nu sluiten ze veel partnerships; onder meer AWS, Google, Microsoft, Meta en Nvidia passeren tijdens SAP Sapphire in Orlando.

SAP werkt op meerdere fronten samen met AWS

Op zijn tweede officiële werkdag als CEO van AWS is Matt Garman aanwezig op SAP Sapphire om de samenwerking met SAP toe te lichten. Het gaat om een brede samenwerking, waarin SAP de generatieve AI-modellen vanuit Amazon Bedrock beschikbaar gaat maken binnen de SAP Generative AI Hub. Modellen van onder meer AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI en Amazon zijn daarmee beschikbaar voor SAP-klanten.

Verder heeft AWS een nieuwe instance type beschikbaar gemaakt, de Amazon EC2 High Memory U7i, met 8 sockets en maximaal 32TB aan werkgeheugen waar SAP S/4HANA op kan draaien in de AWS Cloud. Volgens Christian Klein zaten veel klanten te wachten op nog grotere instances.

Op het gebied van chips gaat de samenwerking tussen beide IT-bedrijven nog een stukje verder. De SAP HANA Cloud maakt gebruik van de Graviton3-chips van AWS voor veel workloads. SAP stelt dat het hierdoor 45% minder CO2-uitstoot heeft. SAP gaat nu samenwerken met AWS om straks de overstap te maken naar Graviton4.

Ook gaat SAP de AWS Tranium en AWS Inferentia-chips inzetten voor AI- en machine learning workloads. Dit zal voornamelijk gaan om toekomstige SAP Business AI-oplossingen.

SAP gebruikt Google’s AI voor supply chain

Waar SAP met AWS kiest om Bedrock volledig te ondersteunen, kiest het bij Google voor wat lijkt op een beperktere integratie van Vertex AI, vooral gericht op supply chain. Al lezen we tussen de regels door dat zowel Joule als SAP Integrated Business Planning voor Supply Chain wordt geïntegreerd met Google Gemini AI-assistent en Google Cloud Cortex’s Data Foundation.

Dit maakt het mogelijk om accuratere forecasts te genereren en sneller te reageren op signalen vanuit de supply chain. De Google AI kan veel sneller problemen in de supply chain detecteren en oplossen. Dit heeft te maken met de integratie tussen Cortex en Big Query. Hierdoor is er veel additionele contextuele data beschikbaar, zoals bijvoorbeeld het weerbericht, maar ook search trends.

Net als AWS, komt ook Google met additionele instances voor SAP S/4HANA workloads. De nieuwe SAP HANA X4-familie komt in drie versies met 16, 24 en 32TB aan werkgeheugen. Er kunnen maximaal 1920 vCPU’s worden gebruikt en Hyperdisk block storage met snelheden tot 10.000 Mbps throughput.

Tot slot wordt het mogelijk om SAP Datasphere direct te koppelen aan BigQuery. Alle data in SAP Datasphere kan naar BigQuery worden gebracht voor additionele data-analyses. SAP Datasphere is nu beschikbaar in de Google Cloud Marketplace.

SAP en Meta Llama open source-modellen

Via de Generative AI Hub in SAP AI Core op het eigen Business Technology Platform stelt SAP veel AI-modellen beschikbaar. Onder meer alle modellen vanuit Amazon Bedrock, maar dus ook de Meta-modellen. Zowel Meta Llama 2 en Llama 3 zullen beschikbaar worden gesteld aan klanten om content mee te genereren. In SAP Analytics gaat SAP Llama 3 inzetten voor uitgebreide analyses. In veel grote analytic workloads zal Llama 3 worden ingezet.

SAP en Nvidia partnership voor nieuwe AI-modellen

SAP heeft de samenwerking met Nvidia verder uitgebreid. Zo gebruiken ze nu ook Nvidia NIM microservices om AI-modellen te trainen en uit te rollen. SAP heeft zoals zojuist beschreven veel AI-partners voor de modellen, maar het ontwikkelt zelf ook kleinere modellen. Onder meer voor het genereren van ABAP-code. Daarvoor gebruikt SAP ook de NVIDIA Omniverse Cloud. Jensen Huang, de CEO van Nvidia, was kort virtueel aanwezig op de SAP-conferentie.