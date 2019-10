Microsoft maakt projecten voor cloud- en edge-applicaties open source

Kubernetes is een populaire tool geworden, maar er mist volgens Microsoft nog wel een allesomvattende specificatie voor het bouwen van cloud-native apps op de technologie. Het bedrijf besloot het heft in eigen handen te nemen en maakte het Open Application Model. Daarnaast lanceert het nu Dapr, een event-driven runtime voor het bouwen van cloud- en edge-apps.

Het Open Application Model is een open source-project dat Microsoft samen met Alibaba Cloud ontwikkelde. Het is een specificatie die gebruikt kan worden om applicaties te beschrijven.

Op die manier moet de applicatiebeschrijving gescheiden worden van de details over hoe de applicatie op de infrastructuur geplaatst wordt en vervolgens gemanaged wordt.

Waarom is dat nodig?

Microsoft stelt dat dit om diverse redenen handig is. Zo is iedere Kubernetes-cluster verschillend, en ligt de focus al snel op de operationele details van waar het geïmplementeerd wordt. Door de applicatiedefinitie te scheiden van de operationele details van het cluster, kan die focus verschuiven naar de belangrijke elementen van de applicatie.

Daarnaast zorgt deze scheiding ervoor dat platform-architecten herbruikbare componenten kunnen ontwikkelen. Applicatie-ontwikkelaars kunnen die componenten integreren in hun code, om zo snel en eenvoudig herbruikbare applicaties te ontwikkelen.

Microsoft wil het met het Open Application Model dan ook vooral eenvoudiger maken om simpele applicaties te ontwikkelen. Daarnaast wil het bedrijf hiermee complexe applicaties beheersbaar maken.

Dapr

Microsoft lanceert naast het Open Application Model nog een tweede open source-project, schrijft Silicon Angle. Dat is Dapr, een project dat een set aan bouwstenen voor microservices levert voor cloud- en edge-applicaties. Die bouwstenen kunnen op iedere infrastructuur draaien.

Dapr zit nu in zijn alphatest, en is dus nog verre van klaar. Woordvoerders van Microsoft laten al wel weten dat het project alle programmeertalen en frameworks voor developers gaat ondersteunen. Dapr wordt toegankelijk via standaard HTTP en gRPC programmeer-interfaces.

Microsoft laat weten dat omdat Dapr platform agnostisch is, ontwikkelaars microservices-applicaties kunnen bouwen die op zowel de cloud als op de edge kunnen draaien, zonder dat hier veranderingen in de code voor nodig zijn.