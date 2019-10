Asana Automation laat gebruikers workflows automatiseren

Bedrijven kunnen veel tijd besparen door herhalende taken die werknemers uit moeten voeren, te automatiseren. De tech-industrie ziet dat ook, waardoor diverse bedrijven hier tools voor ontwikkelen. Asana is daar één van, met zijn nieuwe toolkit Asana Automation.

Asana Automation is een toolkit waarmee bedrijven terugkerende taken kunnen automatiseren. De toolkit bevat onder meer een Rules builder, templates en mobiele functies.

Rules biedt automatiseringsmogelijkheden waarmee taken die nog uitgevoerd worden, automatisch op de juiste plek terecht komen. Moeten nieuwe taken die in Slack gedeeld worden op een bord verschijnen? Dan kan Rules ervoor zorgen dat dit automatisch gebeurt. Ook kan de tool geautomatiseerd taken toewijzen en specifieke volgers toevoegen.

Rules komt met ruim 70 vooraf gebouwde combinaties, die werknemers direct na de lancering in kunnen zetten. Ook is er een mogelijkheid om zelf workflows van de grond af aan op te bouwen.

Slimme templates

Asana Automation voegt ook slimme mogelijkheden toe aan de templates-bibliotheek van het bedrijf. Die slimme templates maken het mogelijk om een geautomatiseerde laag toe te voegen aan al bestaande templates.

Wil een werknemer bijvoorbeeld een template gebruiken om een campagne te lanceren, dan kan er direct een compleet werkschema bovenop geplaatst worden. Blijkt vervolgens dat deadlines onderling voor problemen zorgen, dat corrigeert Asana dit automatisch.

Op die manier moeten teams tijd besparen bij het opzetten van projecten en workflows. Veel van dit werk wordt immers geautomatiseerd.

Voice en Vision op mobiel

Asana heeft met Automation tot slot functies toegevoegd voor smartphones. Automation komt namelijk ook als app naar de iPhone, met daarin Voice- en Vision-functies.

Met Asana Voice kan een werknemer een taak selecteren en vervolgens een gesproken memo opnemen. Die opname wordt vervolgens automatisch uitgeschreven in de taaktitel en de beschrijving. De spraakmemo wordt ook als bijlage toegevoegd aan de taak.

Asana Vision biedt optical character recognition en Proofing. Deze functie herkent tekst in foto’s – bijvoorbeeld in een foto van een brainstorm-diagram op een whiteboard – en kan hier taken van maken binnen Asana. Zo hoeven taken niet meer met de hand toegevoegd worden.