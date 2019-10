Red Hat OpenShift breidt in versie 4.2 ontwikkelmogelijkheden uit

Red Hat wil ontwikkelaars een krachtigere ervaring bieden, en diensten via de hybrid cloud vereenvoudigen en automatiseren. Daartoe heeft het een nieuwe versie van zijn dienst OpenShift uitgebracht, namelijk versie 4.2.

OpenShift 4, dat in mei werd gepresenteerd, kwam al met een vergrote focus op hybrid cloud-omgevingen. Red Hat richtte zich in deze versie vooral op Kubernetes-implementaties en automatisering om sneller applicaties te ontwikkelen of op andere manieren te innoveren. In OpenShift 4.2 komen er nieuwe Kubernetes-mogelijkheden bij, zoals het automatiseren van het beheer en opzetten van Kubernetes-omgevingen.

CodeReady Containers

Ontwikkelaars komen met deze versie bijvoorbeeld dichterbij CodeReady Containers. Dat is een dienst waarmee er een vooraf gemaakte OpenShift-omgeving op een laptop geïnstalleerd kan worden, om vervolgens lokaal te ontwikkelen. CodeReady Containers biedt daarvoor een framework waarin tools voor het ontwikkelen van containers met lokale clusters gecombineerd worden.

Het geheel moet het eenvoudiger maken om lokaal cloud-native applicaties te ontwikkelen. Wanneer de apps klaar zijn, moeten ze bovendien gemakkelijker in een volledig OpenShift-omgeving te implementeren zijn.

Ook zijn er vereenvoudigde, geautomatiseerde en snellere installaties van het Container Platform beschikbaar gemaakt, onder meer via AWS, Azure en Google Cloud, of via privé-clous als OpenStack.

Serverless en Pipelines

OpenShift 4.2 komt ook met een aantal geheel nieuwe diensten, waaronder OpenShift Serverless. Deze dienst moet helpen bij het verlagen van kosten. OpenShift Serverless is momenteel als Technology Preview beschikbaar.

Daarnaast is er een Developer Preview van OpenShift Pipelines. Deze dienst beheert iedere stap van de CI/CD-pipeline in een eigen container. Daardoor kunnen ontwikkelaars iedere stap afzonderlijk schalen en zo voldoen aan de veranderende behoeften.

Eenvoudig upgraden

Er zijn natuurlijk klanten die de overstap van OpenShift 3 naar versie 4 nog niet hebben gemaakt. Speciaal voor hen introduceert Red Hat nu migratietools, om workloads eenvoudiger, sneller en meer geautomatiseerd van de ene naar de andere OpenShift-cluster te migreren.

Tot slot zijn er Container Storage Interface-stuurprogramma’s meegeleverd, waarmee externe storage-aanbieders een consistentere mogelijkheid krijgen om op het Kubernetes-ecosysteem aan te sluiten.

Red Hat OpenShift 4.2 wordt in de komende weken beschikbaar.