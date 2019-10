Trello heeft 50 miljoen gebruikers en viert dat met nieuwe features

Trello heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: het platform waarin de status van taken bijgehouden kunnen worden heeft nu meer dan 50 miljoen geregistreerde gebruikers. Eigenaar Atlassian viert dat met nieuwe functies.

Eén van de nieuwe functies is Butler, waarschijnlijk het resultaat van de overname van een gelijknamig bedrijf in 2018. Butler beschikt over een dienst om verschillende commando’s te koppelen, zodat complex taken automatisch gebeuren.

Zo’n soort tool was de afgelopen tijd beschikbaar als een Trello-extensie, maar nu wordt het een vast onderdeel van Trello. Met Butler in Trello kunnen gebruikers regels opzetten, waarmee het platform automatisch bepaalde acties uitvoert. Zo kan er automatisch een mail verstuurd worden naar een projectmanager als een taak voltooid is.

Betere zoekfunctie

Trello krijgt daarnaast een verbeterde zoekfunctie. De zoekfunctie gaat nu suggesties geven voor relevante resultaten op basis van de activiteitsgeschiedenis van de gebruiker. Daardoor moet een gebruiker tijd besparen.

Zoekt een gebruiker bijvoorbeeld op een label voor een kaart, dan stelt Trello alvast een aantal opties voor op basis van eerder gekozen labels. Dergelijke suggesties worden ook gegeven bij het toevoegen van leden aan een bord, het maken van checklists en het verhuizen van kaarten naar specifieke lijsten.

Deze suggesties moeten mettertijd bovendien beter worden, aangezien Trello hier nog steeds aan werkt.

Meer tijd besparen

En ook andere nieuwe functies moeten gebruikers helpen om tijd te besparen. Zo kunnen werknemers hun borden nu als templates beschikbaar maken voor collega’s en toegang krijgen tot een openbare catalogus met templates voor borden van andere bedrijven. Er zijn al templates beschikbaar van Zoho en Salesforce Essentials.

Ook van zogeheten ‘cards’ kunnen templates gemaakt worden, om “meer consistente processen op borden” te maken en de tijd tussen “to do” en “aan het doen” te verkorten, vertelt Trello in een blogbericht.

Het platform wil op die manier veel werk wegnemen dat ontstaat als er een nieuw project gestart wordt. Gebruikers kunnen daardoor sneller aan de slag en zijn dus productiever.