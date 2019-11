Microsoft voegt nieuwe functies toe aan Azure Stream Analytics

Het Azure Stream Analytics Platform as a Service (PaaS) van Microsoft ondersteunt bedrijfskritische klantapplicaties met real-time inzichten. De nieuwe functies die Microsoft aankondigt zijn gericht op de belangrijkste uitgangspunten, zoals gebruiksgemak, productiviteit van de ontwikkelaar en de algemene paraatheid van ondernemingen.

De uitrol van de voorbeeldfuncties begint op 4 november en de wereldwijde beschikbaarheid komt in de loop van november op gang.

Belangrijkste toevoegingen aan Stream Analytics

Twee belangrijke functies zijn online schaling en C# aangepaste de-serializers en uitbreidbaarheid met C# aangepaste code.

Online schaling stelt gebruikers in staat om de SU-capaciteit van een lopende opdracht te verhogen of te verlagen zonder deze te hoeven stoppen, waarmee Microsoft langlopende, bedrijfskritische pipelines wil kunnen leveren via Stream Analytics.

Met C# de-serializers kunnen ontwikkelaars nu gebruik maken van de kracht van Azure Stream Analytics om gegevens te verwerken in Protobuf, XML, of een ander aangepast formaat. De de-serializers voor C# kunnen vervolgens worden gebruikt om events die door Azure Stream Analytics worden ontvangen, te de-serialiseren.

Bovendien kunnen ontwikkelaars die Stream Analytics-modules in de cloud of op IoT Edge maken. Ook kunnen ze aangepaste C#-functies schrijven of hergebruiken en deze direct in de query aanroepen via User Defined Functions.

Volgens Microsoft maakt dit bijvoorbeeld complexe wiskundige berekeningen mogelijk, evenals het importeren van aangepaste ML-modellen met behulp van ML.NET en het programmeren van aangepaste data-imputation.

Azure Stream Analytics biedt nu volledige ondersteuning voor authenticatie gebaseerd op Managed Identity, met Power BI. Klanten kunnen echter gebruik blijven maken van het Azure Active Directory User-based authenticatiemodel.

Meer functies binnenkort beschikbaar

Microsoft is ook bezig met het uitrollen van een preview van Azure Stream Analytics, ondersteund op Azure Stack via IoT Edge runtime vanaf januari 2020. Dit biedt gebruikers de mogelijkheid om ingress-data van Event Hubs of IoT Hubs op Azure Stack te analyseren en de resultaten te migreren naar een blob storage of SQL-database, aldus Microsoft.

Andere updates omvatten het debuggen voor Visual Studio en de mogelijkheid om lokale live data te testen in Visual Studio Code.

Microsoft heeft ook een preview aangekondigd voor Azure Machine Learning, met inbegrip van real time scoring met custom machine learning-modellen.

De modellen worden beheerd door de Azure Machine Learning Service en gehost door Azure Kubernetes Service (AKS) of Azure Container Instances (ACI). Volgens Microsoft hoeft er voor de workflow geen extra code te worden geschreven.