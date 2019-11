HubSpot neemt realtime synchronisatieplatform PieSync over

Bij veel bedrijven zijn klantgegevens verspreid over verschillende databases en oplossingen. Het platform van het Belgische bedrijf PieSync zorgt ervoor dat deze klantgegevens gesynchroniseerd worden tussen applicaties. Die functionaliteit komt binnenkort ook naar HubSpot, want dat bedrijf heeft PieSync overgenomen.

Onderzoek van Blissfully wijst uit dat de gemiddelde werknemer dagelijks minimaal acht verschillende apps gebruikt. In iedere app staan weer andere klantgegevens, die niet gekoppeld zijn aan de gegevens uit andere apps. Zelfs met integraties tussen oplossingen kunnen klantgegevens nog in verschillende silo’s staan.

Dat zorgt voor problemen binnen teams, omdat er verwarring ontstaat over de locatie en accuraatheid van de verschillende data. Als bijvoorbeeld een adres in één app geüpdatet wordt en dat niet in andere apps gebeurt, ontstaan er fouten.

PieSync lost problemen op

Het platform van PieSync, dat in 2014 ontstond, moet die problemen oplossen. Het platform is een iPaaS-oplossing die op de achtergrond draait en tweewegssynchronisatie biedt van actuele en historische klantgegevens. Daardoor hebben werknemers altijd de juiste data voor zich en wordt kostbare tijd bespaard.

“Mattias en ik hebben PieSync opgericht om bedrijven te helpen hun informatie optimaal te verbinden en te synchroniseren binnen de gehele snelgroeiende SaaS-markt”, zegt Ewout Meyns, medeoprichter en CEO van PieSync.

Die visie sluit volgens Meyns goed aan bij HubSpot, de nieuwe eigenaar van PieSync. “HubSpot heeft een visie waarbij contact- en bedrijfsgegevens centraal staan binnen iedere organisatie en die visie delen wij.”

Integratie in HubSpot

PieSync blijft ook na de overname door HubSpot als losse oplossing beschikbaar, zo maakt HubSpot bekend op een speciale pagina met informatie over de acquisitie. Hoewel het product beschikbaar blijft voor iedereen, krijgen klanten van HubSpot nu 25 procent korting op PieSync Professional.

Verder laat HubSpot weten dat andere iPaaS-providers die nu beschikbaar zijn in de App Marketplace ook beschikbaar blijven. Deze diensten behouden hun integratie en blijven op dezelfde wijze werken.

Ook voor bestaande klanten van PieSync verandert er niets. De abonnementen en dienstverlening blijven hetzelfde, benadrukt HubSpot.