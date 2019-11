Accenture en SAP werken samen aan Cloud for Utilities-oplossing

SAP en Accenture werken al sinds 2016 samen aan diverse producten. Die samenwerking resulteert nu in een nieuwe cloud-gebaseerde oplossing: SAP Cloud for Utilities. Cloud for Utilities organisaties helpen om hun zakelijke processen en klantervaringen effectiever te beheren.

SAP Cloud for Utilities kan intelligentie technologieën en real-time zakelijke inzichten opnemen, om op basis daarvan uitgebreide mogelijkheden te bouwen rondom marketing, service, commercie, het bundelen van producten, self-service, het vervullen van complexe diensten, en het versturen van facturen voor producten. Dat schrijft Gadgets Now.

De oplossing moet in de cloud of in een hybride omgeving neergezet worden. Vervolgens kunnen bedrijven verkoopprocessen automatiseren en zo dus meer resources vrijmaken om te werken aan waardevolle klantervaringen.

De twee bedrijven hebben daarnaast het plan om data te integreren in de Experience Management-oplossingen van SAP en in bestaande operationele data. Aan de hand daarvan moeten nutsbedrijven end-to-end kernprocessen, netwerken en werknemers efficiënter kunnen beheren.

Niet de eerste samenwerking

Het is niet voor het eerst dat SAP en Accenture hun krachten bundelen. De twee bedrijven kondigden in januari 2016 een uitgebreide samenwerking aan, waarbij de focus op de ontwikkeling en go-to-marketstrategie voor S/4HANA ligt. Toen werd al verwacht dat er op basis hiervan meer producten in het gezamenlijk portfolio op basis van S/4HANA zouden komen.

Als onderdeel van die samenwerking werkten de twee bedrijven vorig jaar nog samen aan planningsoplossingen op basis van S/4HANA. Die oplossingen moeten bedrijven helpen bij het optimaliseren van de return on investment via meer responsieve, real-time digitale bevoorradingsketens.

Daarnaast ontwikkelde de twee bedrijven samen een applicatieversie van SAP Predictive Analytics. Deze software wordt aangedreven door machine learning. Met de oplossing kunnen bedrijven anticiperen op toekomstige gebeurtenissen, waardoor ze een duwtje in de juiste richting krijgen. SAP Predictive Analytics werd in maart vorig jaar algemeen beschikbaar gemaakt.