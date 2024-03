Accenture heeft onlangs een deal gesloten met AI-ontwikkelaar Cohere om diens GenAI-modellen aan klanten ter beschikking te stellen. Daarnaast heeft het recent het online learningplatform Udacity gekocht voor het uitbreiden van de eigen diensten op dit terrein, zoals voor het Accenture LearnVantage-programma.

Accenture wil zijn klanten nog meer mogelijkheden voor GenAI geven en heeft hiervoor recent een samenwerkingsdeal gesloten met AI-ontwikkelaar Cohere. Binnen deze overeenkomst gaat de consultant en integrator zijn zakelijke klanten de diverse LLM-modellen en zoekfunctionaliteit van de AI-startup. Hiermee moeten deze de beschikking krijgen over op maat afgestemde GenAI-oplossingen voor het verbeteren van hun productiviteit en efficiency in hun zakelijke segmenten. Dit op basis van domeinspecifieke of eigen data.

Gebruikte Cohere-technologie

De samenwerking omvat vooral het gebruik van het eigen Command LLM-model, in combinatie met de zakelijke Embed-modellen en de tool Rank van Cohere. Het Command-model biedt hierbij onder meer conversatiefunctionaliteit en is daardoor zeer geschikt voor het bouwen van applicaties voor het samenvatten van teksten en chat.

De Embed-modellen verbeteren zoekapplicaties met behulp van de eigen data en documenten van bedrijven. Ook helpt het bij het ophalen van zogenoemde Retrieval Augmented Generation (RAG)-systemen. Juist voor deze technologie zijn de oplossingen van Cohere zeer geschikt, stelt de AI-ontwikkelaar.

RAG-technologie helpt de timing en de nauwkeurigheid van GenAI-contet te verbeteren. Daarnaast helpt RAG-technologie ook bij het minimaliseren van hallucinaties van AI-modellen die op zich duidelijke maar feitelijk incorrecte antwoorden genereren.

Verder helpt de tool Rerank zakelijke gebruikers semantische zoekpopdrachten uit te voeren zodat zij meer relevante en nauwkeurige antwoorden op hun vragen krijgen.

Accenture heeft de technologie van Cohere al zelf met succes toegepast voor eiegen interne oplossingen. Denk daarbij aan het Command LLM voor het ondersteunen van een krachtige interne agent voor de Finance- en Treasury-teams.

Overname Udacity

Naast meer aandacht voor GenAI, investeert de consultant en integrator nu ook meer in online learninggplatforms. Meer specifiek heeft Accenture recent voor een niet nader bekendgemaakt bedrag het op AI gebaseerde online learningplatform Udacity overgenomen.

Met de koop van dit platform wil de consultant en integrator zijn klanten vooral en online trainingsplatform bieden waarmee medewerkers hun kennis en vaardigheden voor technologie, data en AI verder kunnen uitbreiden.

Het Udacity-platform biedt hiervoor online leermogelijkheden, vooral kennis en vaardigheden die medewerkers direct op de werkvloer kunnen toepassen. Het platform biedt daarvoor een mix van online cursussen, maar ook directe ‘menselijke ’instructies. Ook beschikt het over zelfontwikkelde content, expertdiensten en een schaalbare leermethode die online leren en relevantie voor de dagelijkse werkactiviteiten bij elkaar moet brengen.

Basis voor Accenture LearnVantage

De overname van het online learningplatform vormt daarnaast een belangrijke basis voor het recent door consultant en integrator geïntroduceerde Accenture LearnVantage-programma.

Accenture investeert de komende drie jaar 1 miljard dollar in dit programma en wil hiermee klanten helpen hun medewerkers te trainen op het gebied van kennis en vaardigheden op gebieden als data en AI. Denk daarbij aan technologietrainingsprogramma’s s op maat, gespecialiseerde ‘predesigned’ techacademies, ecosysteemcertificeringsdiensten en beheerde diensten waarmee klanten zelf leermogelijkheden kunnen uitrollen.

Ook omvat het programma zogenoemde ‘nanodegree’s’ en gecertificeerde online programma’s waarmee medewerkers meer hands-on ervaring en industriespecifieke vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Daarnaast wordt binnen dit leer- en trainingsprogramma samengewerkt met diverse partners voor de benodigde GenAI-content, industriespecifieke trainingen en cloudcertificaties. Dit zijn onder meer AWS, Google Cloud en Microsoft. Verder wordt samengewerkt met andere online leer- en trainingsaanbieders als Pluralsight, Cousera, Workera en Skillsoft.

