Oracle gaat overleden CEO Hurd niet vervangen

Oracle gaat de overleden CEO Mark Hurd niet vervangen. Overgebleven CEO Safra Catz zal de softwaregigant in haar eentje blijven leiden.

Dat meldt Bloomberg. “We hebben geen plannen voor een tweede CEO”, zei Larry Ellison, het hoofd van de raad van bestuur en medeoprichter van het bedrijf. Hij heeft zijn handen vol aan het trainen van de volgende generatie bestuurders van het bedrijf, maar het zal nog lang duren voordat zij het roer overnemen, aldus Ellison. In eerdere berichtgeving werd er soms wel vanuit gegaan dat Ellison op zoek was naar een nieuwe co-CEO.

Ellison en Hurd

Hurd overleed in oktober van dit jaar op 62-jarige leeftijd. Hij vertrok in september uit zijn positie als co-CEO vanwege onbekende gezondheidsproblemen. Voor zijn tijd bij Oracle was Hurd ook actief bij HP. Ellison en Hurd waren bevriend, en de oprichter van Oracle wist Hurd uiteindelijk te verleiden voor een topfunctie.

Oprichter Ellison was CEO van het bedrijf tot hij in 2014 besloot om die functie neer te leggen en in plaats daarvan een positie als CTO en hoofd van het raad van bestuur op te pakken. Hurd en Catz stapten toen samen in de rol van CEO.