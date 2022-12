De cloud van Oracle “doesn’t go down”, stelt CTO Larry Ellison. De oprichter van het bedrijf noemt de cloud van Oracle dan ook erg veilig en extreem betrouwbaar. Die uitspraken doet hij tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers.

Oracle heeft in het het afgelopen kwartaal een totale omzet van 12,3 miljard dollar (11,5 miljard euro) behaald. Dit is 18 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral de diverse clouddiensten deden het goed met een omzetgroei van 43 procent.

Uitspraken Ellison

The Register en diginomica citeren Ellison over de resultaten. De CTO is lyrisch over de cloud business van zijn bedrijf. Zo zou Oracle meer klanten die meer dan 1 miljard dollar aan clouddiensten besteden hebben weten aan te trekken. Ook beschikt de techgigant nu over 55 cloudregio’s.

Ellison stelt dat de clouddiensten van Oracle niet uitvallen. “Mijn favoriete quote van een groot telefoonbedrijf in de Verenigde Staten was zelfs: ‘Het verschil tussen de cloud van Oracle en de andere clouds is simpelweg dat de cloud van Oracle niet uitvalt.'”

Verder gaf Ellison tijdens de call nog enkele bespiegelingen over de toekomst van de grote (public) cloudaanbieders. Hij verwacht dat klanten niet meer specifiek voor de diensten van alleen één van deze grote aanbieders gaan kiezen.

De diensten van de grote vier cloudaanbieders worden volgens hem steeds meer met elkaar verbonden. Klanten kiezen daardoor voor de oplossingen die hen het beste passen en deze door elkaar gebruiken. Dit in plaats van dat zij dus al hun diensten bij een enkele aanbieder afnemen.

Zeer positief over clouddiensten

De inkomsten konden volgens Oracle hoger uitvallen, als de Amerikaanse dollar in het afgelopen fiscale kwartaal een lagere koers ten opzichte van andere valuta had. De sterke dollar heeft impact op de omzet, zo geeft de techgigant aan. Wanneer valutakoersen geen invloed zouden hebben gehad, lag de nu gerealiseerde totale kwartaaomzet 25 procent hoger.

Oracle is positief over de inkomsten die het heeft gegenereerd uit zijn clouddiensten. In totaal bedroeg de omzet uit clouddiensten, de gecombineerde IaaS- en SaaS-diensten, 3,8 miljard dollar. Deze totale omzet was 43 procent hoger dan in dezelfde periode voor het fiscale jaar 2022. Zonder de invloed van de valutakoersen mee te nemen, zou 49 procent meer cloudomzet zijn geboekt.

Meer specifiek boekte Cloud Infrastructure 1 miljard dollar omzet, een groei van 53 procent. De SaaS-diensten noteerden een omzet van ruim 2,6 miljard euro. Dit is 40 procent meer dan een jaar eerder.

In het betreffende kwartaal kwam de winst uit op 3,1 miljard dollar.

Tip: Amerikaans JWCC-cloudcontract gaat naar AWS, Microsoft, Google en Oracle