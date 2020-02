BlackBerry komt met workspace-product Digital Workplace

BlackBerry komt met een nieuwe oplossing genaamd Digital Workplace. Hiermee moeten werknemers van een organisatie op afstand veilig en eenvoudig toegang kunnen krijgen tot on premise- en cloud-content.

De hoeveelheid medewerkers die buiten het bedrijfsnetwerk om verbinding willen maken met bedrijfsmiddelen, neemt onder andere toe vanwege werken op afstand. Om dit te ondersteunen kiezen bedrijven voor verschillende oplossingen, bijvoorbeeld een VPN of VDI.

Met zijn nieuwe oplossing speelt BlackBerry in op deze trend. Het bedrijf claimt zelfs een VPN– of VDI-oplossing overbodig te make met Digital Workplace, doordat zijn Zero Trust Architecture aan de basis staat van de oplossing. Bij zero trust gaat er in de basis weinig vertrouwen uit naar de mens, het vertrouwen wordt eigenlijk pas gewonnen door een aantal verificatiefactoren succesvol te doorlopen. Er is tevens extra beveiliging ingebouwd op basis van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning, al deelt BlackBerry hier in de aankondiging weinig details over.

Taken vereenvoudigen

BlackBerry geeft aan dat de oplossing bedoeld is voor een gemixt personeelsbestand van moderne bedrijven. Onder meer fulltimers, freelancers, seizoenswerkers, partners en locatieonafhankelijke medewerkers willen tegenwoordig eenvoudig en veilig toegang tot content. Met Digital Workplace kunnen zij dus hun zakelijke e-mail, agenda en contacten op hun apparaten die draaien op Windows of macOS op dezelfde manier gebruiken als op een traditionele computer. De oplossing verleent onder meer toegang tot Office 365-tools.

Digital Workplace biedt IT-beheerders tevens de mogelijkheid om bedrijfsgegevens van het apparaat te wissen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer een toestel gestolen wordt of een werknemer het bedrijf verlaat.

Verder wordt gebruikgemaakt van de ongeveer anderhalf jaar geleden overgenomen Cylance-technologie en de samenwerking met Awingu. Zo integreert Digital Workplace met Awingu om de toegang tot Windows- en Linux-apps, desktops, bedrijfsintranetten en gedeelde bestanden te vereenvoudigen.

