Nutanix updatet Karbon-platform voor Kubernetes op HCI

Nutanix heeft aangeondigd dat het een update van zijn Karbon-platform gaat uitrollen, waardoor Kubernetes op de hyper-coverged infrastructuur (HCI) van het bedrijf kan draaien.

Organisaties kunnen met de nieuwe update een al bestaande versie van Kubernetes die op hun cluster draait, samen met het guest-OS waarop het draait, met één enkele klik upgraden, zonder dat ze clusters of applicaties naar andere locaties hoeven te migreren.

Daarnaast kunnen IT-teams nu toegang krijgen tot Karbon, via de Nutanix Prism Central interface. Daardoor wordt het mogelijk om Active Directory (AD) in te zetten, om daarmee alleen-lezen gebruikers toe te voegen aan Karbon.

Verder kunnen IT-teams nu ook Karbon inzetten in ‘air-gapped’ omgevingen, dit betekent dat Kubernetes-clusters geïsoleerd zijn ten opzichte van elk netwerk. De meeste containerclusters zijn relatief moeilijk te implementeren in beveiligde omgevingen. Dit komt omdat er meestal verschillende containers uit registries moeten worden gedownload. Die aanpak is niet haalbaar in ‘air-gapped’ omgevingen, aangezien die geen toegang hebben tot registries via een netwerk. Om dat te omzeilen downloadt Karbon een aantal containers die zelf alle code bevatten waarmee Kubernetes-clusters geïmplementeerd en beheerd kunnen worden in geïsoleerde toestand.

Groeiende vraag naar on-premise Kubernetes

De update moet beantwoorden aan de groeiende vraag naar Kubernetes-containers op on premise-omgevingen. Nutanix stelt Karbon tot nu toe alleen beschikbaar als onderdeel van het Nutanix AHV-platform, dat Kubernetes inzet bovenop een Nutanix-hypervisor. Het bedrijf heeft nog niet besloten of er een bare-metal editie van Karbon beschikbaar komt. Greg Muscarella, vice president of products bij Nutanix, stelt dat veel organisaties de impact van een virtual machine op de prestaties overschatten. Aan de andere kant onderschatten ze de noodzaak om Kubernetes-instances te isoleren.