Salesforce Einstein krijgt Named Entity Recognition vanaf juni

Salesforce kondigde vanochtend aan dat klanten die zijn geabonneerd op de diensten van Einstein Vision & Language vanaf juni toegang zullen krijgen tot Named Entity Recognition, een functie waardoor velden in formulieren voor Customer Relationship Management (CRM) automatisch geüpdatet worden.

Dit betekent dat verkopers de onlangs gelanceerde Einstein Voice Assistant en Einstein Bots zullen kunnen gebruiken om de velden in de formulieren te updaten. Als een gebruiker bijvoorbeeld zegt “Update de waarde van de deal tot 100.000 euro” kan named entity recognition herkennen dat het bedrag een “geld”-entity is, en vervolgens het bijbehorende “bedrag”-veld naar “€500.000” updaten.

Volgens Salesforce zelf is de techniek vergelijkbaar met woordclassificatie, aangezien gebruikers woorden in kunnen delen in vooraf aangemaakte categorieën (denk aan naam, organisatie, datum, telefoonnummer of URL).

De meeste clouddiensten voor spraakherkenning bieden al ondersteuning voor named entity recognition. Amazon Comprehend stelt klanten bijvoorbeeld in staat om AI-modellen te trainen op maximaal 12 aangepaste entiteiten tegelijk. Microsoft biedt in zijn Cognitive Services-suite een functie voor entity recognition die bepaalde items uit verschillende soorten tekst kan halen. Ook is er nog de natural language-API van Google Cloud, die een scala aan dit soort taken aan kan.

Volgens Salesforce is het echter niet per se de bedoeling om de beste natuurlijke taalverwerkings-engine ter wereld te creëren. Het idee is eerder om Einstein Vision & Language af te stemmen op de behoeften van CRM-gebruikers (en daarmee dus Salesforce-klanten). “We richten ons op het oplossen van problemen op een manier die de waarde voor onze klanten verhoogt”, zegt Zineb Laraki, Salesforce product lead voor Einstein Vision & Language. De functie wordt ook beschikbaar op Salesforce Mobile en Salesforce Service Cloud. “We werken aan het aanpassen van de functionaliteit en de modellen, zodat we onze klanten Einstein-oplossingen van wereldklasse kunnen bieden.”