Rackspace updatet cloudportfolio en Kubernetes-as-a-Service

Rackspace gaat zijn dienst voor Kubernetes-as-a-Service (KaaS) updaten om klanten beter te ondersteunen bij het uitwerken van hun containerstrategie, bij het bouwen van container-based toepassingen en bij het continue beheer van deze platformen.

Kubernetes-as-a-Service met OpenStack Private Cloud moet de laaS-diensten en -infrastructuur leveren die klanten nodig hebben om leverancier- en cloud-lock-in te voorkomen. Ook ondersteunt het klanten wanneer zij containers en KaaS toepassen als hulpmiddel om het implementeren van clouddiensten te versnellen.

Rackspace introduceert verder Manag ed Security Services voor cloudomgevingen. Dit is een adviesdienst die 24 uur per dag toezicht houdt op en herstel biedt bij beveiligingsrisico’s in cloudomgevingen. Dit gebeurt door beveiligingsexperts in het wereldwijde Rackspace Security Operations Center (SOC).

Bedreigingen en waarschuwingen worden via alerts rechtstreeks opgehaald uit ingebouwde beveiligingscomponenten in de public cloudplatformen van klanten en doorgegeven aan SIEM (Security information and event management) van het Rackspace SOC. Door uitgebreide analyses worden bedreigingen in de public cloud vastgesteld en moet het team van Rackspace bedreigingen altijd een stap voor blijven.

Verbeterde beveiliging

Rackspace gaat verder samenwerken met Alert Logic, om het MKB en middelgrote Amazon Website Services (AWS)- klanten te helpen met het verbeteren van hun beveiliging. Dit moet gebeuren door middel van een AWS Security Review-programma. De oplossing van Alert Logic voor Managed Detection and Response (MDR), moet klanten verder inzicht geven in de beveiliging van hun cloudomgeving.

Nieuwe Service Blocks

Ten slotte zijn er een aantal nieuwe Service Blocks. Hybrid Transformation met VMware Cloud op AWS is een Service Block waarbij managed en professional services worden gecombineerd, om klanten te voorzien van de tools en expertise die nodig zijn voor een soepele migratie naar de hybride cloud met VMware Cloud op AWS. Verder is er een Service Block voor modernisering van gegevens, wat klanten moet helpen bij het stroomlijnen van analytische processen, het blootleggen van tekortkomingen in bepaalde processen en hun klanten te voorzien van nauwkeurige en tijdige gegevens.