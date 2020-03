‘Financiële sector loopt voorop in hybrid cloud-deployments’

De financiële sector maakt sneller gebruik van de hybrid cloud dan andere sectoren.

Dat constateert Nutanix in zijn Enterprise Cloud Index Report. Volgens het onderzoek implementeert bijna 18 procent van de financiële instellingen de hybrid cloud al, waarbij 51 procent van plan is de komende drie tot vijf jaar te investeren in de hybrid cloud. Volgens Nutanix komt dit onder meer omdat de sector onder druk staat om IT te moderniseren en om services toegankelijker te maken voor gebruikers. De hybrid cloud kan deze processen ondersteunen.

Security en flexibiliteit

Voor meer dan 60 procent van de financiële dienstverleners is security van grote invloed op het bepalen van hun cloud-strategie. De financiële sector heeft namelijk te maken met strikte wetten en reguleringen. Hierdoor kiest de sector ook het vaakst voor traditionele datacenters voor belangrijke applicaties (59 procent) ten opzichte van andere sectoren. Ze geven tevens aan ontevreden te zijn over de public cloud, slechts twee op de vijf financiële instellingen vindt dat de public cloud volledig voldoet aan de verwachtingen.

Bijna driekwart heeft dan ook plannen om één of meerdere applicaties die in de public cloud draaien terug te halen naar hun on premise-omgeving. Dit heeft mede te maken met de veranderende regelgeving, waardoor organisaties rekening moeten houden met waar zij hun data opslaan en beheren.

Nutanix geeft aan dat de financiële sector uiteindelijk duidelijk de voordelen erkennen van modernisering van het datacenter en cloud-adoptie. “Met een hybrid cloud-infrastructuur genieten financiële instellingen van de mobiliteit van applicaties door het gebruik van verschillende clouds en krijgen zij meer grip op hun IT-uitgaven terwijl ze kunnen vertrouwen op de security van hun data”, aldus Nutanix.

