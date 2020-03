KubeCF laat Cloud Foundry draaien op Kubernetes

De Platform-as-a-Service (PaaS)-dienst Cloud Foundry, onderdeel van VMware, kan nu bovenop Kubernetes-clusters draaien met KubeCF. Dit project is ontwikkeld door de Cloud Foundry Foundation en SUSE, door middel van een open-source versie van Cloud Foundry Application Runtime (CFAR).

Het project werkt samen met de cf-operator van Project Quarks van Cloud Foundry, om releases te implementeren en te beheren die zijn opgebouwd vanuit cf-deployment. KubeCF is bedoeld om Kubernetes te gebruiken als de onderliggende ‘container scheduler’.

Het begin van KubeCF ligt in 2017, toen SUSE Helion Cloud Foundry (HCF) van HPE overnam en er SUSE Cloud Foundry (SCF) van maakte. Die overname is nu uitgemond in KubeCF. In KubeCF is de code herschreven, zodat het direct op Kubernetes kan draaien. Het is ook open source onder een Apache 2-licentie, net als Cloud Foundry zelf.

Containerizing Cloud Foundry

De oplossing is een product van een samenwerking tussen SAP, IBM en SUSE in het project “Containerizing Cloud Foundry”. Eerdere producten van die samenwerking waren Eirini, voor het plannen van gebruikersapplicaties op Kubernetes, en Quarks, voor het implementeren en beheren van BOSH, een virtual machine (VM) manager op Kubernetes.

KubeCF is een tool die nog ontbrak, meldt Chip Childers, CTO van de Cloud Foundry Foundation. Een distributie van CFAR (Cloud Foundry application runtime) voor Kubernetes was er nog niet. “Met KubeCF konden we het gat opvullen door een repository te bouwen die alle componenten van CFAR samenbrengt in een distributie.”

Open-source ontwikkelaars die Cloud Foundry op Kubernetes willen gebruiken, kunnen vanaf nu de KubeCF-code gebruiken.

