Update Adobe Experience Manager zet in op klantprofielen

Adobe heeft in een nieuwe versie van Adobe Experience Manager nieuwe analytic tools en mogelijkheden om klantendata te verwerken toegevoegd. Tijdens een online conferentie van Adobe werden de nieuwe functionaliteiten aangekondigd door het hoofd van engineering bij Adobe: Anjul Bhambhri.

Volgens Brambhri kunnen gebruikers nu in real-time klantprofielen creëren met daarin het koopgedrag, web-activiteit en welke e-mails geopend werden. Hierdoor kan content voor klanten op grote schaal worden gepersonaliseerd . Dit was nog niet mogelijk met deze details in Adobe Experience Manager.

Daarnaast wordt het door de nieuwe update mogelijk om data van het web en mobiele kanalen op te halen met een enkel javascript, verbonden aan alle domeinen van Adobe-producten. Dit moet de hoeveelheid code met 80% kunnen reduceren en kunnen pagina’s tot wel 70% sneller geladen worden, aldus Brambhri.

Verder heeft Adobe de functionaliteiten voor marketeers uitgebreid om de customer journey meer te sturen. Zij kunnen nu specifieker bepalen hoe de klant van de landingspagina naar een aankoop wordt geleid. Met filters wordt het mogelijk om klanten vanuit verschillende bronnen een specifiek pad te laten volgen.

Voorzorgsmaatregelen voor privacy

Met de nieuwe data en klantprofielen is het beschermen van de privacy nog belangrijker geworden. Gebruikers van Adobe Experience Manager kunnen gevoelige datasets als privacy gevoelig aanmerken. Deze datasets zijn dan niet zomaar toegankelijk.

Eric Matisoff van Adobe benadrukt dat data die als gevoelig bestempeld wordt, is afgeschermd en dat Adobe Experience Manager het vervolgens ook niet meer toelaat om deze data apart in te zien: “we forceren deze restricties voor deze gevoelige datasets.”