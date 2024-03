Adobe voegt een AI-assistent toe aan hun Experience Platform in de vorm van een chatbot. Deze beantwoordt technische vragen van gebruikers en kan bepaalde taken automatiseren. De AI-assistent put uit zowel LLM’s, Adobe’s eigen kennisdatabank en de data van het bedrijf dat ermee werkt om de klantervaring te optimaliseren.

De nieuwe assistent moet de productiviteit van gebruikers (marketeers, customer service-medewerkers en user experience-experts) verhogen door hen via een toegankelijke chat-interface complexe vraagstukken (deels) te laten uitbesteden aan de AI. Deze kan onder meer taken automatiseren, scenario’s simuleren en customer journey’s genereren voor gebruik binnen andere Adobe-applicaties.

De aankondiging van de AI-assistent was één van vele AI-gerelateerde nieuwtjes tijdens de Adobe Summit in Las Vegas. Een andere was Firefly Services, dat voortbouwt op de generatieve AI-tool waarmee gebruikers met een tekstopdracht een afbeelding kunnen genereren.

Snel inzetbaar in gepersonaliseerde marketingscampagnes

Een andere nieuwe dienst is Custom Models, dat helpt bij het trainen van Firefly-modellen. De afbeeldingen en assets die op deze manier ontstaan, zijn meteen inzetbaar in Adobe GenStudio. Dit is een GenAI-toepassing die marketeers in staat stelt dergelijke assets snel in te zetten in gepersonaliseerde campagnes.

Het Adobe Experience Platform is een uitgebreide set van tools en diensten voor het beheren van klantgegevens en gepersonaliseerde marketing. Het dient als centrale plek voor het verzamelen, organiseren en analyseren van klantgegevens uit verschillende bronnen. Het biedt daarnaast allerlei tools voor het maken van (gepersonaliseerd) marketingmateriaal en zelfs complete campagnes op basis van de verkregen gegevens.

Lees ook: Adobe rolt AI-tool Firefly verder uit en lanceert GenStudio voor Enterprises