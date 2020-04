Trello integreert automatiseringstool Butler in Slack en Jira

Trello gaat zijn no-code automatiseringstool Butler integreren in Slack en Jira. Het plan van het bedrijf is om uiteindelijk externe ontwikkelaars hun eigen integraties met Butler te laten bouwen, met het doel om van Trello het commandocentrum van alle werk-gerelateerde zaken te maken.

Met Butler kunnen gebruikers handelingen in Trello automatiseren met op regels gebaseerde triggers, met één muisklik of via geplande opdrachten op basis van regelmatige tijdvakken of vervaldata. Gebruikers kunnen nu door de integratie met Butler een geautomatiseerde workflow creëren die acties bevat in in de populaire communicatie-app Slack en de projectmanagementtool Jira.

In het geval van het gebruik van Jira kunnen teams automatische triggers instellen om tickets naar ontwikkelaars te sturen. Zo kan een marketingteam bijvoorbeeld hun engineeringteam op de hoogte stellen wanneer ze klaar zijn om te werken aan updates voor de website. Trello-CEO Michael Pryor vertelde aan ZDNet dat ze veel klanten hadden die zowel Jira als Trello gebruiken. Ze willen de door hun gewenste tool gebruiken, waarbij de tools ook makkelijk samenwerken.

Een salesteam dat Trello als Content Relationship Managementsysteem gebruikt kan bijvoorbeeld regelmatig contracten opstellen die door het juridische team van het bedrijf beoordeeld moeten worden. Als men een dergelijk contract aan Trello toevoegt, kunnen ze Butler gebruiken om een automatisch bericht te sturen naar het kanaal van het juridische team in Slack. Pryor zegt dat ze al gedeeltelijk zijn begonnen met het integreren van Slack omdat ze ‘de applicatie intern al gebruiken’.

Toekomstplannen

Trello heeft plannen om om in de toekomst meer Butler-integraties toe te voegen met tools die in drie categorieën vallen: Communicatie (denk aan Slack of Microsoft Teams), Project Tracking (Jira) en gedeelde documentendiensten (Dropbox, Google Docs of Confluence). Deze integraties zijn de eerste stap in Trello’s langetermijnvisie om externe ontwikkelaars hun eigen tools op Butler te laten aansluiten. Volgens Pryor biedt dat ‘oneindige mogelijkheden’ voor het automatiseren van workflow tussen Trello en andere producten.

Trello nam Butler in 2018 over nadat het product een van de populairste automatiseringsintegraties bleek te zijn.