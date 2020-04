VMware brengt update van Tanzu-portfolio uit

VMware heeft zijn VMware Tanzu-portfolio voor het bouwen en beheren van applicaties een nieuwe update gegeven. Naast verbeterde versies van enkele tools binnen het portfolio, brengt de virtualisatie- en cloudspecialist ook een aantal bètaversies van tools uit die vooral Kubernetes moeten ondersteunen.

De virtualisatie- en cloudspecialist heeft zijn Tanzu-portfolio met de recent uitgebrachte verbeteringen een flinke update gegeven van een aantal belangrijke tools binnen dit portfolio.

Een belangrijke update is de algemene beschikbaarheid van zijn VMware Tanzu Application Service (TAS) versie 2.9. VMware TAS is eigenlijk een rebranding van het belangrijkste product van de Pivotal Service, van het eind vorig jaar overgenomen bedrijf Pivotal. De dienst VMware TAS richt zich onder meer op het ontwerpen van applicaties, maar draait nu in versie 2.9 veel meer workloads, onder andere applicaties die in .Net zijn geschreven.

Naast VMware TAS-versie 2.9 is nu ook VMware Tanzu Kubernetes Grid algemeen beschikbaar. Deze dienst biedt klanten een tool om multi-cluster Kubernetes-omgevingen te installeren en te draaien op welke infrastructuur dan ook. Of dit on-premise, hybrid of multi-cloud is. De speciale editie van deze tool, VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition versie 1.7, is nu ook algemeen beschikbaar en uitgebreid met verbeterde configuratie- en security-opties.

Verschillende bètaversies

Naast het algemeen beschikbaar maken van bovenstaande tools, komt VMware ook met een aantal bètaversies van tools die zich vooral op de inzet en het gebruik van Kubernetes richten. Zo is nu VMware TAS on Kubernetes beschikbaar. Deze dienst integreert elementen van Pivotal’s versie van het open source PaaS-platform Cloud Foundry om bijvoorbeeld cloud-native applicaties te kunnen creëren, maar ook op Istio en Envoy gebaseerde microservices.

VMWare TAS on Kubernetes heeft een kleinere footprint dan de standaard VMware TAS-dienst, zodat er meer flexibiliteit is in de omgevingen waar de dienst kan draaien. Bijvoorbeeld in een edge-omgeving, volgens VMware.

Nieuwe VMware Tanzu Build Service

Een andere dienst die nu ook in bèta beschikbaar is, is de nieuwe VMware Tanzu Build Service. Deze dienst moet ontwikkelaars helpen om verschillende taken te automatiseren. Denk aan het creëren van containers, container governance en beheer.