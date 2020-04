Google breidt beschikbaarheid van Cloud Healthcare API uit

Google heeft de beschikbaarheid van zijn Cloud Healthcare API uitgebreid om de interoperabiliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Ook worden zorgverleners geholpen bij het verkrijgen van inzichten uit talloze bronnen van medische gegevens. Google zei dat de API werd ontworpen om interoperabiliteit en patiëntentoegang te steunen en te kunnen schalen.

Google’s Cloud Healthcare API stelt zorgorganisaties in staat om verschillende soorten medische gegevens te verzamelen en te beheren via de cloud, waaronder Digital Imaging and Communications in Medicine, Health Level 7 v.2 en Fast Healthcare Interoperability Resource standaarden.

De gegevens kunnen worden ingevoerd door middel van analyses en machine learning, zodat zorgverleners patronen kunnen identificeren die hen kunnen helpen de zorg voor de patiënt te verbeteren.

Toegang tot data is nu cruciaal

Google merkt op dat vanwege de sterk gefragmenteerde aard van de verschillende gezondheidszorgsystemen het verkrijgen van een duidelijk beeld uit verschillende datasets en van verschillende bronnen erg moeilijk is. Het is te hopen dat door het verwerken van verworven data via AI en machine learning bepaalde patronen geïdentificeerd worden die een positief effect hebben voor patiënten. Dit probleem staat vooral in deze tijd centraal nu zorgverleners over de hele wereld zich bezig houden met het coronavirus. Mensen in de zorg moeten in deze drukke tijd zo snel mogelijk toegang hebben tot de benodigde data.

“We weten dat de pandemie elk aspect van de gezondheidszorgindustrie anders beïnvloedt en dat de behoeften van organisaties snel evolueren,” zei Google in een blogbericht. “Ons doel is om onze technologische expertise jouw experts te ondersteunen, zodat organisaties in de gezondheidszorg zich kunnen richten op het leveren van de beste zorg aan zo veel mogelijk mensen”.

Google lanceerde zijn Cloud Healthcare API in een vroege toegangsrelease in maart 2018. Het bedrijf werkt sinds 2019 samen met de Mayo Clinic om te laten zien hoe AI-technologie in de cloud de zorgverlening kan veranderen. Mayo Clinic gebruikt sindsdien de Cloud Healthcare API van Google om de opslag en interoperabiliteit van zijn klinische gegevens mogelijk te maken, aldus Google.