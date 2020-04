SAP’s co-CEO Jennifer Morgan binnen halfjaar alweer vertrokken

SAP heeft besloten om niet meer verder te gaan met co-CEO Jennifer Morgan. De beslissing komt slechts zes maanden nadat bekend werd gemaakt dat het bedrijf verder ging onder leiding van twee CEO’s.

SAP zei dat Morgan het onderling eens was met de beslissing van de raad van bestuur. Ze zal het bedrijf op 30 april verlaten. De andere co-CEO, Christian Klein, blijft met onmiddellijke ingang aan als enige CEO. De beslissing om afscheid te nemen van Morgan wordt door het bedrijf zelf gelinkt aan de coronacrisis. “Meer dan ooit vereist de huidige tijd waarin we leven dat bedrijven snel en vastberaden actie moeten ondernemen. Dit vereist dan ook een duidelijke leiderschapsstructuur”, zei het bedrijf in een verklaring.

“Daarom werd de beslissing om over te stappen van een co-CEO-model naar een enkele CEO eerder genomen dan gepland om te zorgen voor een sterke, duidelijke sturing in tijden van ongekende crisis.” Het is niet duidelijk waarom Morgan moet vertrekken en Klein mag aanblijven als CEO. Klein kwam een jaar na Morgan in het SAP-bestuur, maar heeft eerder als COO gediend en heeft de S/4 HANA-ontwikkeling geleid. Morgan kwam in 2004 bij SAP terecht en haar vorige rol bij het bedrijf was als voorzitter van SAP’s Cloud business group.

Twee CEO’s: de perfecte combinatie

De plotselinge verandering komt slechts een half jaar nadat het bedrijf was overgestapt naar de nieuwe co-CEO structuur nadat vorige CEO Bill McDermott na vijf jaar bij het bedrijf stopte. Ten tijde van de benoeming van Klein en Morgan zei het bedrijf dat alles volgens het zorgvuldig opgestelde opvolgingsplan verliep. SAP voorzitter Hasso Plattner zei toen nog dat het leiderschapsmodel met twee CEO’s in SAP meerdere keren al succes had gehad. “Jennifer en Christian vullen elkaar perfect aan en zullen sterke co-CEO’s zijn”, aldus Plattner zes maanden geleden.

