AWS maak Keyspaces for Apache Cassandra algemeen beschikbaar

AWS breidt zijn public cloud-omgeving uit met een nieuwe dienst, namelijk Amazon Keyspaces for Apache Cassandra.

De oplossing van de public cloud-gigant voor Cassandra-workloads was sinds eind 2019 al in preview beschikbaar, maar heeft nu de status van algemene beschikbaarheid. Concreet zorgt de nu uitgebrachte oplossing voor een cloudgebaseerde database die volledig compatible is met de open source Apache Cassandra-database.

Apache Cassandra is een oorspronkelijk door Facebook ontworpen gedistribueerde open source database. De database maakt het mogelijk grote hoeveelheden data op te kunnen slaan en te beheren over meerdere standaard servers. De open source database levert hiermee een hoge beschikbaarheid en geen enkel single point of failure. Klanten kunnen de database vooral inzetten voor applicaties die eindgebruik, social media analytics en messaging volgen en monitoren.

Cloudgebaseerde database met alle Cassandra-functionaliteit

De nu door AWS uitgebrachte oplossing is een cloudgebaseerde database die volledig compatibel is met de Cassandra-database. Zo worden onder andere dezelfde applicatie-code, ontwikkelingstools en Apache 2.0 licensed drivers ondersteund die klanten gebruiken om Cassandra workloads te draaien.

Met Keyspaces for Apache Cassandra zijn eindgebruikers in staat om hun bestaande on-premise Cassandra workloads naar de public cloud-omgeving te migreren. Dit omdat ze op die plek beter te onderhouden zouden zijn. Daarnaast is de oplossing serverless, waardoor klanten geen fysieke servers moeten onderhouden en geen grote clusters hoeven te worden opgezet en geconfigureerd.

Verder kunnen ook klanten die nu bestaande Cassandra workloads on-premise of in de Amazon Elastic Compute Cloud draaien, de tables migreren naar Amazon Keyspaces for Cassandra. Hiervoor kunnen zij bestaande diensten als Amazon EMR of open source-tools als Cassandra Query Language Shell gebruiken.

Beschikbaarheid

De nu gelanceerde dienst is beschikbaar in 18 Amazon-regio’s, waaronder in Europa (Frankfurt), Europa (Ierland), Europa (London), Europa (Paris) en Europa (Stockholm).