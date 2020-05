Amazon noemt toewijzing cloudcontract aan Microsoft ‘zeer gebrekkig’

Amazon heeft een tweede beroep ingediend bij de Amerikaanse rechtbank in de zaak rondom het toewijzen van een cloudcontract aan Microsoft. Het toewijzen van het miljardencontract tussen het ministerie van Defensie en Microsoft wordt dit keer ‘zeer gebrekkig’ (fatally flawed) genoemd.

Met de aanklacht hoopt AWS te bereiken dat het Amerikaanse ministerie van Defensie wordt gedwongen een groter aantal aspecten van het toegewezen contract te herzien. Eind 2019 kreeg Microsoft het lucratieve Joint Enterprise Defense Infrasructure-contract (JEDI) waarbij AWS werd gepasseerd. Deze meende vervolgens dat het een geschiktere kandidaat was en dat de enkele reden dat het ministerie van Defensie met Microsoft in zee ging, persoonlijke input van president Donald Trump was geweest. Trump zou hebben aangedrongen op een samenwerking met Microsoft aangezien de Amerikaanse president (volgens AWS) niet door één deur kan met Amazon-CEO Jeff Bezos.

Een rechtszaak werd gestart en ook het ministerie van Defensie begon een eigen onderzoek: de rechter gaf AWS deels gelijk, het onderzoek wees (hoewel een aantal betrokkenen weigerde mee te werken) uit dat er geen inmengingen van het Witte Huis was geweest. Aangezien de rechter Amazon wel gelijk gaf, hoopt de techgigant nu wederom aan het langste eind te trekken in een tweede beroep.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie kreeg van de rechter in eerste instantie 120 dagen de tijd om een klein deel van de toewijzing van het contract aan Microsoft te herzien, Amazon Web Services hoopt met het tweede beroep ervoor te zorgen dat er meer aspecten gedwongen moeten worden meegenomen. Het betreft een zestal technische onderdelen die volgens AWS aan de kant van Microsoft ‘fundamenteel problemen zijn’.

Terwijl AWS zich tot de rechtbank keert (en in de blogpost meerdere sneren uitdeelt richting Microsoft), zit ook de huidige ontvanger van het JEDI-contract niet stil. Recentelijk publiceerde Microsoft zijn eigen kijk op de zaak waarin de acties van Amazon ‘jammerlijk maar niet verrassend’ werden genoemd.