Pegasystems introduceert nieuwe Unified Messaging-mogelijkheden

Pegasystems lanceert Customer Service Unified Messaging Edition waarmee klantenserviceteams sneller en efficiënter kunnen reageren op vragen. De nieuwe SaaS-applicatie registreert alle vragen die via verschillende communicatiekanalen binnenkomen.

De nieuwe oplossing biedt een dashboard waarop alle verzoeken inzichtelijk worden getoond. Medewerkers kunnen vervolgens makkelijk switchen tussen chat, messaging applicaties, social media en zelfs sms. De interface brengt alle kanalen samen op de front-end terwijl het de workflow orkestreert in de back-end.

Door de ingebouwde multi-channel chat widget kunnen klanten op de web- of mobiele chatfunctie in het menu een kanaal naar keuze aangeven. De kanaalkeuze kan worden geoptimaliseerd op basis van het apparaat en de locatie van de klant. Ook kunnen klanten wisselen van kanalen, zodat een eerder gesprek met een klantenservicemedewerker gewoon verder gaat op het punt waar het gesprek stopte. Als een andere medewerker het gesprek moet overnemen, is de volledige chatgeschiedenis zichtbaar zodat hij/zij meteen verder kan.

De oplossing kan binnen zeven dagen worden geïmplementeerd. Klanten kunnen extra messaging kanalen en casetypes toevoegen mochten zij dit nodig achten.

“Klanten kiezen steeds vaker voor messaging kanalen, omdat het een snelle manier is om in contact te komen met een organisatie. Maar nu er steeds meer toepassingen hiervoor op de markt komen, is het belangrijk dat organisaties al die kanalen consolideren om voor alle verzoeken snelle en efficiënte resultaten te leveren”, zegt Derk-Jan Brand VP en Managing Director Benelux & Nordics, Pegasystems. “Door onze flexibele aanpak zijn al deze kanalen in één oogopslag te beheren met minimale inspanning.”

Beschikbaarheid

De nieuwe Pega Customer Service Unified Messaging Editie is beschikbaar als een standalone messaging oplossing voor elke organisatie. De ‘multichannel chat widget’ en de mogelijkheden om tussen de kanalen te switchen worden eind juni 2020 toegevoegd.