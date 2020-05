Qualtrics updatet CoreXM-platform om in te spelen op klantenfeedback

Qualtrics voegt nieuwe features toe aan zijn experience management-platform CoreXM, om beter in te spelen op feedback van klanten. Hiervoor zet het onder meer kunstmatige intelligentie (AI), automation en integraties met nieuwe databronnen.

Het platform integreert nu 125 databronnen die gericht zijn op het monitoren van feedback en emoties van klanten. Op deze data wordt analytics toegepast, zodat er acties op ondernomen kunnen worden en de klantervaring verbetert.

De nieuwe updates voor CoreXM omvatten:

‘Ultimate listening’, een systeem dat feedback uit meer dan 125 databronnen verzamelt en vastlegt via enquêtes, chatbots, online reviews, social media en partnersystemen.

Predictive AI, die geïntegreerd zal worden in Qualtrics’ TextiQ en StatsiQ. CoreXM gebruikt AI voor het analyseren van gestructureerde en ongestructureerde data.

Automated Actions upgrades die meer dan 40 workflows omvatten voor tickets, alerts te versturen en notificaties te creëren om de relatie met klanten te verbeteren. Automated Actions integreert CRM, messaging, ticketing, beloningen, automatisering van bedrijfsprocessen en marketingsystemen. Er zijn vooraf gebouwde integraties met onder meer Salesforce, Microsoft Dynamics, Slack, Zendesk, ServiceNow en Jira.

CoreXM

Qualtrics is een belangrijke schakel in SAP’s Cloud-groeistrategie, met het plan om klantgegevens te combineren met operationele gegevens. Qualtrics verkoopt enquêtesoftware, die vooral nuttig is als feedbackplatform. Bedrijven kunnen klanten bijvoorbeeld vragen om ervaringen met hun producten, zodat ze die kunnen optimaliseren voor specifieke gebruiksgevallen. CoreXM is de verbindende laag van Qualtrics voor zijn portfolio van diensten zoals CustomerXM, EmployeeXM, ProductXM en BrandXM.

Tip: SAP gaat operationele data samensmelten met experience data, vormgevingsproces loopt