Oracle zet vaart achter updaten complete analytics-portfolio

Oracle is druk bezig met het updaten van zijn analytics-portfolio naar complete on-premise, cloudgebaseerde en SaaS-gebaseerde oplossingen. Voor deze laatste categorie werd recent binnen de SaaS-poot de dienst Oracle Analytics for Cloud HCM aangekondigd.

Oracle is sinds juni 2019 bezig om al zijn 18 producten voor analytics en business intelligence (BI) samen te brengen onder één enkele merknaam: Oracle Analytics. Daarnaast worden deze producten veder in lijn gebracht met de on-premise-, Oracle Analytics Server (OAS), cloud-, Oracle Analytics Cloud (OAC) en applicatie-platforms, Oracle Analytics for Fusion Applications (OAX). De drie platforms hebben gezamenlijke onderliggende technologie, waarbij OAC en OAX het bekende serverless cloudomgeving Oracle Autonomous Data Warehouse gebruiken.

SaaS-oplossingen via OAX

Het platform OAX bestaat uit diverse SaaS-oplossingen die onafhankelijk van het PaaS-platform OAS kunnen draaien. De oplossingen bieden onder meer de applicatiedata, applicatie-modellen, een KPI en een dashboard library.

Aan deze SaaS-diensten heeft Oracle een nieuwe oplossing toegevoegd die zich speciaal richt op Human Resources (HRM)-medewerkers, Oracle Analytics for HRM. Eerder werd er een speciale oplossing gelanceerd voor ERP-toepassingen, Oracle Analytics for ERP. Het ligt in de verwachting dat Oracle ook nog binnen afzienbare tijd met soortgelijke analytics-oplossing komt voor CRM-toepassingen.

Integratiemogelijkheden met OCI

Naast de nieuwe SaaS-oplossing binnen OAX, maakte Oracle bekend dat het hele Oracle Analytics-portfolio beschikbaar is voor de IaaS-omgeving Oracle Cloud Infrastructure (OCI) in 36 regio’s wereldwijd. OAC en OAX zijn niet afhankelijk van deze cloudgebaseerde infrastructuur en kan er ook los van draaien.

Wel kunnen zij integreren met de data science- en data catalog-onderdelen van de OCI-cloudinfrastructuur. Andere integratiemogelijkheden zijn die met de serverless Spark-analyticsdienst Data Flow en Big Data SQL voor het zoeken in grote cloudgebaseerde data lakes.