Google Cloud maakt VMware-omgevingen migreren eenvoudiger

Google Cloud heeft de Google Cloud VMware Engine service gepresenteerd, waarmee ontwikkelaars en beheerders de on-premise VMware-applicaties ook in de public cloud kunnen laten draaien.

De tool moet het mogelijk maken om efficiënter VMware-workloads naar Google Cloud te migreren of naar deze public cloud uit te breiden. In die omgeving kunnen de workloads dan weer beter integreren in andere cloudgebaseerde diensten. Denk hierbij aan Google Cloud-diensten als BigQuery, Cloud Operations, Cloud Storage, Anthos en Cloud AI.

Met de koppeling kunnen bedrijven profiteren van de schaalbaarheid en flexibiliteit die de public cloud-omgeving biedt, terwijl daarbij de continuïteit van de bestaande tools, policies en processen wordt gegarandeerd.

Eigenschappen

Concreet biedt de Google Cloud VMware Engine service een volledig beheerde VMware Cloud Foundation stack. Deze stack bestaat uit de bekende VMware-oplossingen als VMware vSphere, vCenter, vSAN, NSX-T en VMware HCX. De stack wordt gehost in een decicated-omgeving binnen de Google Cloud-infrastructuur.

Beschikbaarheid

De Google Cloud VMware Engine service is niet de enige dienst die het draaien van on-premise VMware omgevingen in public cloud-omgevingen mogelijk maakt. Vergelijkbare diensten bestaan al langer voor Microsoft Azure, de Azure VMware Solution, en de – VMware Cloud on AWS-oplossing. Google Cloud VMware Engine is per direct beschikbaar.

