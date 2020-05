Salesforce geeft Commerce Cloud snelle oplossingen voor coronacrisis

Salesforce heeft voor zijn Commerce Cloud-oplossing in razend tempo een viertal nieuwe oplossingen doorgevoerd. Deze oplossingen moeten klanten helpen om in de huidige coronacrisis zonder problemen te kunnen verkopen.

Als reactie op de huidige crisis heeft Salesforce voor de Commerce Cloud een viertal oplossingen uit de grond gestampt om het voor bedrijven, zoals winkels en restaurants, mogelijk te maken snel een online verkoopsysteem op te zetten en in gebruik te nemen. Vooral als zij eerder nooit online actief zijn geweest.

Volgens Salesforce zijn deze vier oplossingen in no-time ontwikkeld om klanten nog beter te helpen bij het maken van een zeer snelle transitie naar online verkoop. In eerste instantie bood Salesforce Commerce Cloud al veel best practices aan, maar klanten wilden meer. Daarom zijn nu de vier pakketten ontwikkeld. Hierdoor kunnen winkels en restaurants niet in maanden overstappen naar een volledige online verkoop, maar slechts in enkele weken.

Vier diensten

Quick Start Commerce for B2C Consumer and Essential Goods maakt het mogelijk om snel een werkende website op te zetten. Quick Start Commerce for Grocery and Food Service moet restaurants en kleine kruideniers helpen om aan de deur online verkoopsystemen voor eten op te zetten. De dienst Quick Start Commerce for B2B moet bedrijven helpen om business-to-business (B2B)-verkoopwebsites op te zetten.

Tot slot moet Quick Start Commerce for Buy Online and Curbside Pickup non-food winkels helpen hun inventaris in de winkel snel online te brengen en daarnaast pick-uppunten aan de straatkant in te regelen. Alle oplossingen zijn inclusief betaal-, verstuur- en orderbeheer-toepassingen. Deze toepassingen worden geleverd door partners van Salesforce.

Steun van service integrators

De Quick Start-oplossingen worden de eerste drie maanden volledig beheerd door de service integrator partners van Salesforce Commerce Cloud. Eindgebruikers hoeven- in de woorden van de leverancier- ‘alleen maar de knop om te draaien’. Later, maar ook eerder, kunnen klanten de hele omgevingen zelf gaan beheren.

De diensten hebben al een snelle bètatest gehad onder eindgebruikers, maar zijn nog niet helemaal perfect. Volgens de leverancier is bij de ontwikkeling snelheid van leveren belangrijker geweest dan perfectie. Wel verwacht Salesforce Commerce Cloud de vier oplossingen in de loop der tijd steeds verder te perfectioneren.