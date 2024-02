Salesforce wil kleine bedrijven ook laten profiteren van GenAI om hun marketing te automatiseren en te integreren met CRM, AI-oplossingen en data. Hiervoor introduceert het nu de Marketing Cloud Growth-editie van zijn bestaande Marketing Cloud-oplossing.

Niet alleen grote bedrijven, maar ook mkb’ers moeten kunnen profiteren van het automatiseren van marketingactiviteiten, vindt Salesforce. Dat is zeker het geval nu ook de beschikbaarheid van GenAI hiervoor nog meer voordeel kan opleveren. Salesforce introduceert daarom een speciale editie van Salesforce Marketing Cloud onder de naam Marketing Cloud Growth.

Deze Marketing Cloud-variant moet voor deze categorie bedrijven CRM, AI en data op een centrale plaats bij elkaar brengen. Hiermee zouden de bedrijven de nodige innovatie kunnen realiseren om de juiste ervaringen voor eindklanten te kunnen leveren.

Marketing Cloud Growth-editie

De oplossing Salesforce Marketing Cloud Growth helpt kleine bedrijven direct het potentieel van Salesforce Data Cloud en GenAI-tooling te benutten voor hun workflows. Ook zorgt het voor het verbinden van multi-channel marketingactiviteiten met de verkoopafdeling, de klantenservice en de algemene commerciële activiteiten. Dit alles loopt via een enkelvoudig platform, geeft Salesforce aan.

Via een stapsgewijs proces kunnen gebruikers bedrijfsdata en GenAI inzetten voor onder meer het sneller segmenteren van doelgroepen, het sneller afleveren van marketingcampagnes en content door het automatisch genereren van het materiaal en content op basis van prompts en voorgebouwde templates.

Hiermee is ook het personaliseren van klantenrelaties en het optimaliseren van de prestaties van de marketingcampagnes met real-time rapporten en gebruiksvriendelijke dashboards mogelijk.

Integratie met Data Cloud

Marketing Cloud Growth geeft daarnaast gratis toegang tot Salesforce Data Cloud. Hiermee kunnen zij onder andere alle data aan elkaar knopen voor een compleet overzicht van hun klanten, data activeren voor personalisatie van hun klantenrelaties via elk kanaal en starten met het gebruik van AI en op AI gebaseerde inzichten voor omzetverbetering.

Data Cloud biedt mkb’ers binnenkort ook de kans om op basis van hun eigen in Data Cloud ingevoerde data een “360-graden overzicht” te krijgen van hun klanten voor alle producten, diensten en klantinteracties.

Dit alles draait op basis van het algemene Salesforce Einstein 1-platform en met de daarin standaard gebouwde functionaliteit van de Einstein Trust Layer. Hiermee kunnen kleine bedrijven dan hun eigen zakelijke en klantengegevens koppelen met LLM’s voor meer real-time context, een betere merkconsistentie, data governance en security.

Beschikbaarheid

Salesforce Marketing Cloud Growth is nu beschikbaar in de VS en in Canada; de EMEA-regio volgt binnenkort. Andere regio’s volgen later dit jaar.

De gratis toegang tot Salesforce Data Cloud is overigens alleen beschikbaar voor gebruikers van de Salesforce Sales- of Service Enterprise Edition (EE)-versies of hoger.

