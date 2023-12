Salesforce heeft onlangs weer veel AI-functionaliteit aan zijn Einstein 1 Platform toegevoegd. Onder meer worden nu vector databases beter ondersteund en zijn ook de mogelijkheden van de generatieve AI-assistent Einstein Copilot uitgebreid.

Met alle nieuwe AI-functionaliteit die Salesforce nu naar zijn hernoemde Einstein 1 Platform brengt, kunnen teams van gebruikers straks makkelijker AI in hun workflows stoppen.

Hierbij maakt het dan niet uit of zij een eigen op AI gebaseerde applicatie voor het Salesforce-platform bouwen of dat zij de generatieve Einstein Copilot-assistent gebruiken voor het ophalen van benodigde data voor hun (ontwikkel)projecten.

De nieuwe functionaliteit moet hiervoor alle elementen samenbrengen, vanuit de Salesforce Data Cloud en Einstein Copilot, tot de diverse CRM-applicaties en Einstein Copilot Studio voor het bouwen van de op AI gebaseerde applicaties.

Verbeterde vector database-ondersteuning

Nieuw is onder meer de verbeterde ondersteuning voor vector databases in Salesforce Data Cloud. Hiermee wordt nu ongestructureerde data in een werkbaar vectorformaat omgezet. Deze data wordt gecombineerd met gestructureerde informatie die generatieve AI-tooling en analytics in workflows voor verschillende Salesforce CRM-oplossingen beschikbaar moet maken.

Dit moet via prompts ook weer betere inzichten en analytics opleveren.

Uiteindelijk zorgt deze vector database-ondersteuning ervoor dat ontwikkelaars hun gecombineerde ongestructureerde en gestructureerde data makkelijker kunnen inzetten voor het trainen van diverse LLM’s. Het bedrijf belooft dat fine-tuning van deze modellen voortaan niet meer nodig is.

De update voor de generatieve Einstein AI Copilot-assistent biedt onder andere ook deze verbeterde vector database-functionaliteit. Deze technologie is bedoeld voor het ondersteunen van de nieuwe AI-feature Einstein Copilot Search in de generatieve assistent.

Einstein Copilot Search helpt gebruikers met het bevragen van alle zakelijke ongestructureerde en gestructureerde data. De exacte uitkomsten van deze zoekvragen worden vervolgens direct naar boven gehaald in de verschillende workflows van gebruikers.

Tenslotte worden links gegeven naar het onderliggende bronmateriaal, zodat gebruikers erop kunnen vertrouwen dat de data waaraan de antwoorden ten grondslag liggen betrouwbaar zijn.

Beschikbaarheid

De generatieve AI-assistent Einstein AI Copilot komt, volgens Salesforce, pas in februari 2024 algemeen beschikbaar. Op hetzelfde moment gaat het bedrijf ook de vector database-ondersteuning en de verbeterde AI Search testen.

